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Ídolo do Corinthians defende renovação de Memphis: 'Adoro ele'

Camisa 10 e diretoria do Timão ainda não fecharam acordo sobre o novo vínculo

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
24/07/2026 17:53
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Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians
Ídolo do Corinthians aprova permanência de Memphis (Foto: Phd Press/Thenews2/Folhapress)

O ex-atacante Dinei, ídolo do Corinthians, comentou sobre a possibilidade de o clube renovar o contrato com o meio-atacante Memphis Depay. O vínculo do holandês se encerra no próximo dia 31 de julho e, até o momento, as partes ainda não chegaram a um acordo pela permanência do jogador.

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Dinei afirmou que manteria Memphis apenas em condições diferentes das atuais. Para o ex-jogador, o Corinthians deveria renegociar os valores salariais e retirar os gatilhos de bonificação previstos no contrato.

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— Pô, eu tenho muita gratidão pelo Memphis, sabia? Principalmente em 2024, no momento em que nós mais precisamos, ele compareceu. Porque, se ele não tivesse chegado naquele momento, a situação para nós ia ficar pior. Graças a Deus que ele chegou e ajudou muito. Na metade de 2025, ele foi bem também. Nós fomos campeões paulistas, se eu não me engano, em cima do sem mundial. Eu tenho muita gratidão por ele — disse Dinei em exclusividade ao Lance!

— Agora, se eu fosse o presidente do Sport Club Corinthians Paulista, eu reveria o contrato. Se ele aceitasse 50% do que ele ganha, vamos supor, não sei se ele ganha quatro, R$ 5 milhões... Se ele aceitasse metade do que ele ganha, aí ok, eu renovaria com ele. Se ele aceitasse essas condições e tirasse aqueles gatilhos dele de passe, de gol, sabe? Recebendo, vamos supor, uns R$ 2 milhões para jogar no Corinthians. Aí eu pagaria para ele. Ele é um cara, queira ou não queira, que é diferente desse time — seguiu.

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Além de defender uma revisão contratual, Dinei afirmou que considera Memphis Depay um ídolo do Corinthians. O ex-atacante destacou a importância do holandês nas campanhas de 2024 e 2025 e disse ter "muita gratidão" pela contribuição do jogador desde a chegada ao clube. 

— Para mim, ele é ídolo. Eu adoro ele, gosto muito dele, por isso que estou te falando. Eu, como corintiano que sou, tenho muita gratidão por ele, sim. Porque o cara ajudou nós em 2024 (fugir do rebaixamento), como eu falei para vocês. Foi campeão paulista em cima do sem mundial, foi campeão em cima da torcida terceirizada lá (Supercopa Rei), que nós somos maiores que eles. Então, para mim, ele é ídolo, sim, e eu tenho muita gratidão por ele — concluiu Dinei.

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Dinei comemora gol durante partida na Neo Química Arena, em jogo festivo
Dinei durante partida na Neo Química Arena, em jogo festivo (Foto: Agência Corinthians)

Quando Memphis volta?

Corinthians definiu a data para a chegada do atacante Memphis Depay, que no momento está de férias após a disputa da Copa do Mundo. A expectativa é de que o jogador retorne ao Brasil no sábado (25) e se reapresente na próxima segunda-feira (27).

As férias do atacante completam 25 dias no sábado (25). Como o Corinthians enfrenta o Bahia fora de casa na mesma data, as conversas sobre o futuro do holandês ficaram para o início da próxima semana.

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Lance! apurou que, em um primeiro momento, Memphis não deve ir ao gramado para atividades com o elenco. A prioridade será a realização de reuniões com a diretoria para definir se o atacante permanecerá no clube.

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