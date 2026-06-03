Entre sorrisos e sonhos na Seleção, Igor Thiago diz: 'Realização da vida'

"É a maior realização da minha vida pessoal e profissional". A frase dita por Igor Thiago resume o sentimento do atacante ao viver seus primeiros dias com a Seleção Brasileira na disputa da Copa do Mundo. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (3), o jogador demonstrou satisfação, gratidão e emoção ao falar sobre o momento mais importante de sua carreira, deixando evidente no semblante e nas palavras a felicidade por representar o país no principal torneio do futebol mundial.

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— É um sentimento bom disputar a minha primeira Copa do Mundo. Estou muito feliz de fazer parte desse ciclo, dos meus companheiros de equipe. Sem dúvida, vai ser um ciclo que vai ficar marcado pela história. É a maior realização da minha vida pessoal e profissional. Quando eu estava na universidade, eu sonhava em poder representar meu país. Mas, quando você vive esse momento aqui, quando você chega aqui, é um sentimento que vai muito além daquilo que você sonhava e pensava. Sou muito grato a Deus por tudo que ele tem me proporcionado durante a minha vida. E poder estar aqui, na minha primeira Copa do Mundo, representando 200 milhões de habitantes que nós temos, é algo surreal para mim — afirmou.

Com os pés no chão, Igor destacou que seu principal objetivo neste momento é contribuir da melhor forma possível para a equipe.

— Eu quero estar disponível para dar o meu melhor pela seleção. Eu acho que isso é o mais importante para mim, para nós, como grupo.

O atacante também aproveitou a oportunidade para se apresentar ao torcedor brasileiro, revelando características que considera marcantes tanto dentro quanto fora das quatro linhas.

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— Eu me apresentaria como um cara sempre alegre, positivo, sorridente. Alegre-se com a vida. Eu acho que esse sou eu. Esse cara que vocês estão vendo aqui, esse sou eu dentro de campo também. Apaixonado, guerreiro, batalhador, lutador. Então, esse é o Igor Thiago. E quero mostrar um pouco também da minha história, para que as pessoas possam conhecer. Como você falou, saí muito cedo do Brasil.

Entre sorrisos, gratidão e emoção, Igor Thiago vive a realização de um sonho construído ao longo de anos de trabalho e sacrifícios. Agora, o atacante espera transformar toda essa felicidade em desempenho dentro de campo para ajudar a Seleção Brasileira na busca pelo título mundial.

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Outros trechos da entrevista de Igor Thiago na Seleção

SENSAÇÃO DE ESTAR NA SELEÇÃO

— Quando eu cheguei lá, eu estava caindo na ficha. Parece que, vivenciando esse momento aqui todos os dias, não é real. Estou muito feliz de poder estar aqui, de poder estar com as seleções, porque nessa Copa do Mundo é a maior realização da nossa vida. Estar com um companheiro de equipe que dê essa alegria, que mostre essa paixão, tanto quanto eu, é algo muito positivo. E eu acho que o maior objetivo é dar orgulho para a nossa seleção, dar orgulho para o nosso povo.

REENCONTRO COM A MÃE, DONA DIVA

Foi um momento que eu não esperava viver. Ela veio do Brasil com uma surpresa. Agradeço isso à minha esposa, que trouxe do Brasil e guardou essa surpresa durante tanto tempo. Mas foi um momento que eu estava precisando ter esse carinho dela, ter essa força dela, essa energia. Sobre, a comida... Com certeza, eu sinto saudade. O frango ao molho dela é sensacional.

IMPORTÂNCIA DA MÃE

É uma mulher que me proporcionou tudo nessa vida, no possível. Uma mulher batalhadora, uma mulher guerreira, que me incentiva e me inspira todos os dias. Então, de poder ter ela nesse momento público, poder honrar o nome dela, poder honrar ela vestida na cabeça da seleção, é algo que vai ficar marcado no resto da minha vida.

CARACTERÍSTICA EM CAMPO

Acho que, com as características que eu posso proporcionar, eu me enquadro bem. Quando você fala desse camisa 9 brigador, que não desiste da bola, que quer ter bons números, eu acho que eu me enquadro bem.

Igor Thiago comemora gol marcado pela Seleção Brasileira contra o Panamá ao lado de Endrick (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

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