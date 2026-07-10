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AO VIVO: Assista ao duelo entre Espanha e Bélgica com o Lance!TV

Duelo é válido pela fase de quartas de final da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 14:30
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Nesta sexta-feira (10), Espanha e Bélgica se enfrentam às 16h (de Brasília), pela fase de quartas de final da Copa do Mundo de 2026. E você pode assistir a esse confronto com o Lance!TV ao vivo, conferindo todas as reações em relação ao que acontece no duelo. Clique aqui para assistir.

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    Direto da redação do Lance!, Felipe Ruggeri, João Vidal e Antônio Neto vão reagir, de um jeito descontraído, a todos os lances e momentos da partida. A dupla estará ao vivo a partir das 15h45 para contar a história e assistir ao jogo junto com você.

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    ⚽ Espanha x Bélgica: como chegam as equipes?

    A Espanha chegou à Copa como uma das favoritas, mas até o momento, não conseguiu empilhar grandes atuações. Depois de uma estreia com tropeço diante da surpreendente Cabo Verde, derrubou Arábia Saudita e Uruguai para confirmar o primeiro lugar. No mata-mata, duelou com a Áustria e avançou sem sustos, mas precisou suar no clássico ibérico contra Portugal e fez o gol da vitória já nos acréscimos da segunda etapa, por intermédio de Mikel Merino.

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    Lamine Yamal - Espanha x Bélgica (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
    Lamine Yamal é a esperança da Espanha diante da Bélgica (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

    Já a Bélgica faz um Mundial de evolução. Na fase de grupos, complicou-se nos dois primeiros jogos ao empatar com Egito e Irã, mas venceu a Nova Zelândia e ainda terminou em primeiro na chave. Depois, no mata-mata, conquistou uma virada histórica sobre Senegal após sair perdendo por dois gols, empatar no tempo normal e virar na prorrogação. E nas oitavas, goleou os Estados Unidos em sua melhor atuação na competição até o momento.

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    Leandro Trossard - Bélgica x Espanha
    Leandro Trossard quer manter status decisivo pela Bélgica contra a Espanha (Foto: Alex Grimm/AFP)

    Para além da dificuldade contra uma favorita, os Diabos Vermelhos lutam contra a história para eliminar a Fúria e chegar à semifinal. Além de ter perdido os cinco últimos jogos, não vence um embate entre os dois desde a Eurocopa de 1980. O último encontro aconteceu em setembro de 2016, com vitória espanhola por 2 a 0, com dois gols de David Silva.

    A bola rola para Espanha e Bélgica às 16h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, Califórnia (EUA), pelas quartas de final da Copa do Mundo. Quem avançar enfrenta a França, que dominou o Marrocos nesta quinta (9) e se tornou a primeira semifinalista do torneio.

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