AO VIVO: Assista ao duelo entre Espanha e Bélgica com o Lance!TV Duelo é válido pela fase de quartas de final da Copa do Mundo

Nesta sexta-feira (10), Espanha e Bélgica se enfrentam às 16h (de Brasília), pela fase de quartas de final da Copa do Mundo de 2026. E você pode assistir a esse confronto com o Lance!TV ao vivo, conferindo todas as reações em relação ao que acontece no duelo. Clique aqui para assistir.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Direto da redação do Lance!, Felipe Ruggeri, João Vidal e Antônio Neto vão reagir, de um jeito descontraído, a todos os lances e momentos da partida. A dupla estará ao vivo a partir das 15h45 para contar a história e assistir ao jogo junto com você.

continua após a publicidade

⚽ Espanha x Bélgica: como chegam as equipes?

A Espanha chegou à Copa como uma das favoritas, mas até o momento, não conseguiu empilhar grandes atuações. Depois de uma estreia com tropeço diante da surpreendente Cabo Verde, derrubou Arábia Saudita e Uruguai para confirmar o primeiro lugar. No mata-mata, duelou com a Áustria e avançou sem sustos, mas precisou suar no clássico ibérico contra Portugal e fez o gol da vitória já nos acréscimos da segunda etapa, por intermédio de Mikel Merino.

➡️ Mbappé perde pênalti, se redime com golaço, e França vence Marrocos na Copa do Mundo

Lamine Yamal é a esperança da Espanha diante da Bélgica (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

Já a Bélgica faz um Mundial de evolução. Na fase de grupos, complicou-se nos dois primeiros jogos ao empatar com Egito e Irã, mas venceu a Nova Zelândia e ainda terminou em primeiro na chave. Depois, no mata-mata, conquistou uma virada histórica sobre Senegal após sair perdendo por dois gols, empatar no tempo normal e virar na prorrogação. E nas oitavas, goleou os Estados Unidos em sua melhor atuação na competição até o momento.

continua após a publicidade

Leandro Trossard quer manter status decisivo pela Bélgica contra a Espanha (Foto: Alex Grimm/AFP)

Para além da dificuldade contra uma favorita, os Diabos Vermelhos lutam contra a história para eliminar a Fúria e chegar à semifinal. Além de ter perdido os cinco últimos jogos, não vence um embate entre os dois desde a Eurocopa de 1980. O último encontro aconteceu em setembro de 2016, com vitória espanhola por 2 a 0, com dois gols de David Silva.

A bola rola para Espanha e Bélgica às 16h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, Califórnia (EUA), pelas quartas de final da Copa do Mundo. Quem avançar enfrenta a França, que dominou o Marrocos nesta quinta (9) e se tornou a primeira semifinalista do torneio.

continua após a publicidade

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.