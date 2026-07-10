logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Canobbio se reapresenta ao Fluminense após jogar a Copa do Mundo, mas não enfrenta o Bahia

Jogador recebeu férias após o restante do elenco

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 13:29
Favorite o Lance! no Google
Canobbio em treino do Fluminense no CT
Canobbio em treino do Fluminense no CT (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Agustín Canobbio se reapresentou ao Fluminense nesta quinta-feira (10), no CT Carlos Castilho, após defender o Uruguai na Copa do Mundo. O atacante foi a campo e realizou trabalhos com bola no primeiro dia de volta às atividades com o elenco tricolor.

  • Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o Nova Iguaçu

    Entenda o planejamento do Fluminense na janela e bastidores da saída de Bernal

    Fluminense
    Há 3 horas
  • Laranjeiras - Fluminense

    Nova camisa do Fluminense terá verde azulado, escudo antigo e desenho das Laranjeiras

    Fluminense
    Há 3 horas
  • Keven Samuel assina renovação de contrato com o Fluminense

    Fluminense anuncia renovação com centroavante da Esquadrilha 07

    Fluminense
    Há 19 horas

    • ➡️Entenda o planejamento do Fluminense na janela e bastidores da saída de Bernal

    O jogador recebeu um período de férias depois da eliminação uruguaia no Mundial. Por isso, ficou fora do amistoso contra o Nova Iguaçu, na última terça-feira (8), no Maracanã, quando o Fluminense goleou por 6 a 1.

    continua após a publicidade

    Canobbio não deve enfrentar o Bahia

    Apesar da reapresentação, Canobbio não deve ser utilizado no amistoso contra o Bahia, no próximo domingo (12), às 16h (de Brasília), novamente no Maracanã. A tendência é que o atacante siga em processo de readaptação física após o período com a seleção uruguaia e os dias de descanso.

  • Deschamps em coletiva da França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Portal argentino seca França após avanço na Copa: 'Já são campeões'

    Copa do Mundo 2026
    Há 10 minutos
  • jorge jesus benfica

    Novo técnico de Portugal, Jorge Jesus diz que deu fim a Neymar no Al-Hilal: 'Tu, finish'

    Futebol Internacional
    Há 53 minutos
  • Leonardo Jardim com a camisa de treinador do Flamengo e a torcida ao fundo

    Jardim relembra início de Mbappé e revela torcida pela França na Copa do Mundo

    Flamengo
    Há 1 hora

    • O cenário para a partida contra o Red Bull Bragantino, pela volta do Brasileirão, ainda é incerto. Canobbio é tratado como dúvida para o confronto, marcado para a próxima semana.

    continua após a publicidade

    Concorrência aumenta no ataque

    O retorno de Canobbio acontece em um momento de forte concorrência no setor ofensivo do Fluminense. Hulk estreou como titular diante do Nova Iguaçu, atuando como referência no ataque, enquanto John Kennedy entrou no segundo tempo e marcou. Germán Cano também balançou a rede na goleada.

    Além deles, Savarino foi um dos destaques da partida, com dois gols, e Kevin Serna começou entre os titulares. O cenário amplia as opções de Luis Zubeldía para a sequência da temporada.

    continua após a publicidade

    Fluminense se prepara para novo amistoso

    O Fluminense segue a preparação durante a intertemporada e volta a campo no domingo, contra o Bahia. O jogo será o segundo amistoso do clube no Maracanã antes da retomada das competições oficiais.

    Canobbio em treino do Fluminense no CT
    Canobbio em treino do Fluminense no CT (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o Nova Iguaçu

    Fluminense

    Entenda o planejamento do Fluminense na janela e bastidores da saída de Bernal

    Há 8 horas
    Laranjeiras - Fluminense

    Fluminense

    Nova camisa do Fluminense terá verde azulado, escudo antigo e desenho das Laranjeiras

    Há 17 horas
    Keven Samuel assina renovação de contrato com o Fluminense

    Fluminense

    Fluminense anuncia renovação com centroavante da Esquadrilha 07

    Há 19 horas
    Hulk em ação pela primeira vez com a camisa do Fluminense em amistoso

    Fora de Campo

    Torcida do Atlético-MG reage a fala de Hulk após polêmica: 'Ainda dizem'

    Há 22 horas
    Zubeldía em entrevista coletiva pelo Fluminense

    Fluminense

    Zubeldía aponta dois jogadores do Fluminense como inegociáveis no mercado

    Há 1 dia
    Hulk na estreia pelo Fluminense no Maracanã

    Futebol Nacional

    Como foi a estreia de Hulk pelo Fluminense?

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    Hulk em ação em Fluminense x Nova Iguaçu

    Hulk aponta diferença entre Fluminense e Atlético-MG: 'Responsabilidade de decidir'

    Zubeldía, técnico do Fluminense, no banco do Maracanã

    Zubeldía responde se Hulk e John Kennedy podem jogar juntos no Fluminense

    Serna, de costas e com os braços erguidos, caminha em direção a Martinelli e Renê, que sorriem após lance do Fluminense.

    Internautas pedem jogador do Fluminense na Seleção após goleada: 'O cara'

    Hulk, Savarino e Acostam comemoram gol do Fluminense contra o Nova Iguaçu

    Hulk passa em branco na estreia, mas Fluminense goleia Nova Iguaçu por 6 a 1

    Hulk de costas com a camisa do Fluminense durante estreia pelo clube

    Hulk perde chances claras em estreia pelo Fluminense; torcida reage

    Hulk em ação em Fluminense x Nova Iguaçu

    Veja gols de Fluminense x Nova Iguaçu: Tricolor sai atrás, mas reverte com goleada

    Maracanã teve mais de 62 mil presentes em Fluminense x Bolívar (Foto: Marina Garcia/ Fluminense FC)

    CBF fará teste de impedimento semiautomático em Fluminense x Bahia

    Hulk no treino do Fluminense no CT Carlos Castilho

    Escalação do Fluminense: Hulk é titular, e John Kennedy fica no banco

    Hulk na apresentação ao Fluminense no Maracanã

    Estreia de Hulk! Veja relacionados do Fluminense para enfrentar o Nova Iguaçu

    Jogadores do Fluminense em treino no CT Carlos Castilho

    Fluminense divide elenco e fará jogo-treino antes de amistoso

    Onde assistir Fluminense x Nova Iguaçu (Arte Lance!)

    Fluminense x Nova Iguaçu: onde assistir e prováveis escalações para o amistoso

    Maracanã receberá último jogo da Seleção antes de grupo embarcar para a Copa do Mundo

    Fluminense x Nova Iguaçu: funcionamento do Metrô com amistoso no Maracanã

    Torcida do Fluminense no Maracanã (Foto: Lucas Merçon/FFC)

    Fluminense reforça campanha por presença da torcida em amistosos no Maracanã