Canobbio se reapresenta ao Fluminense após jogar a Copa do Mundo, mas não enfrenta o Bahia Jogador recebeu férias após o restante do elenco

Agustín Canobbio se reapresentou ao Fluminense nesta quinta-feira (10), no CT Carlos Castilho, após defender o Uruguai na Copa do Mundo. O atacante foi a campo e realizou trabalhos com bola no primeiro dia de volta às atividades com o elenco tricolor.

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O jogador recebeu um período de férias depois da eliminação uruguaia no Mundial. Por isso, ficou fora do amistoso contra o Nova Iguaçu, na última terça-feira (8), no Maracanã, quando o Fluminense goleou por 6 a 1.

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Canobbio não deve enfrentar o Bahia

Apesar da reapresentação, Canobbio não deve ser utilizado no amistoso contra o Bahia, no próximo domingo (12), às 16h (de Brasília), novamente no Maracanã. A tendência é que o atacante siga em processo de readaptação física após o período com a seleção uruguaia e os dias de descanso.

O cenário para a partida contra o Red Bull Bragantino, pela volta do Brasileirão, ainda é incerto. Canobbio é tratado como dúvida para o confronto, marcado para a próxima semana.

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Concorrência aumenta no ataque

O retorno de Canobbio acontece em um momento de forte concorrência no setor ofensivo do Fluminense. Hulk estreou como titular diante do Nova Iguaçu, atuando como referência no ataque, enquanto John Kennedy entrou no segundo tempo e marcou. Germán Cano também balançou a rede na goleada.

Além deles, Savarino foi um dos destaques da partida, com dois gols, e Kevin Serna começou entre os titulares. O cenário amplia as opções de Luis Zubeldía para a sequência da temporada.

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Fluminense se prepara para novo amistoso

O Fluminense segue a preparação durante a intertemporada e volta a campo no domingo, contra o Bahia. O jogo será o segundo amistoso do clube no Maracanã antes da retomada das competições oficiais.

Canobbio em treino do Fluminense no CT (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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