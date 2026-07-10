Craque da Espanha pode repetir feito histórico de Garrincha em Copas
Jogo contra a Bélgica pode aproximar jogador espanhol de marca histórica
A partida entre Espanha e Bélgica, nesta sexta-feira (10), pelas quartas de final da Copa do Mundo, pode colocar Fabián Ruiz ainda mais perto de um feito histórico pela seleção espanhola. Invicto há 47 jogos vestindo a camisa da Espanha, o meio-campista está a apenas duas partidas sem derrota de igualar uma marca que pertence a Garrincha, pela seleção brasileira.
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Estrela da Espanha busca recorde de Garrincha em Copas
Entre 1955 e 1966, o ídolo brasileiro acumulou 49 partidas de invencibilidade pelo Brasil, sequência que colocou o ex-jogador entre os maiores nomes da história do futebol de seleções. Caso a Espanha avance na Copa e mantenha a série positiva, Fabián Ruiz poderá alcançar o mesmo número.
De acordo com levantamento do jornalista espanhol Mister Chip, especialista em estatísticas do futebol, Fabián Ruiz ocupa atualmente a terceira posição no ranking dos jogadores com as maiores sequências invictas pela seleção principal de seus países.
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A lista é liderada por Carlos Marchena, também espanhol, que permaneceu 57 jogos sem perder entre 2003 e 2010. Logo atrás aparece Garrincha, com 49 partidas pelo Brasil, enquanto Fabián Ruiz soma 47 jogos invicto desde 2019. O ranking ainda conta com Zinedine Zidane, que acumulou 39 partidas sem derrotas pela França entre 1997 e 2001.
Maiores sequências invictas por jogadores em seleções principais:
- 57 jogos: Carlos Marchena (Espanha), entre 2003 e 2010
- 49 jogos: Garrincha (Brasil), entre 1955 e 1966
- 47 jogos: Fabián Ruiz (Espanha), desde 2019
- 39 jogos: Zinedine Zidane (França), entre 1997 e 2001
Momento histórico da Espanha em Copas
Além da marca individual de Fabián Ruiz, a própria seleção espanhola vive um momento histórico. A equipe comandada por Luis de la Fuente chega ao confronto contra a Bélgica com 35 jogos consecutivos sem derrotas, igualando o recorde da seleção.
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A sequência anterior pertence ao time espanhol dirigido por Luis Aragonés e, posteriormente, Vicente Del Bosque, entre fevereiro de 2007 e junho de 2009. Durante aquele período, a Espanha conquistou a Eurocopa de 2008, um dos principais títulos da geração que dominou o futebol mundial.
Única seleção que ainda não sofreu gols nesta Copa do Mundo, a Espanha enfrenta a Bélgica nesta sexta-feira (10), às 16h (de Brasília), em Los Angeles, pelas quartas de final do torneio.
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