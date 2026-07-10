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Jovem de 17 anos morre após França x Marrocos durante comemoração

Este foi o terceiro episódio fatal na Copa do Mundo

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
10/07/2026 09:32
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Informações sobre episódio não foram divulgadas (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Informações sobre episódio não foram divulgadas (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

O duelo França e Marrocos terminou em um episódio fatal nesta quinta-feira (9). Foi divulgado oficialmente nesta sexta-feira (10) o falecimento de uma jovem de 17 anos durante uma comemoração de classificação da França para as semifinais da Copa do Mundo de 2026. O episódio ocorreu em Aulnoye-Aymeries, uma cidade localizada no norte da França, próxima à fronteira com a Bélgica.

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    • A informação foi confirmada pelo ge. A tragédia, porém, não foi um caso isolado durante o mundial de 2026. Ao longo do torneio, outras comemorações também terminaram de forma trágica. A partida entre Jordânia e Argélia foi marcada pela morte de um torcedor e por diversos feridos. Dias depois, a classificação do México às oitavas de final também terminou em tragédia.

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    Tragédia marca França e Marrocos na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Franck Fife / AFP)
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    • Segundo o serviço de emergência francês, a jovem, que não teve a identidade divulgada, caiu da traseira de um caminhão que participava da celebração e acabou sendo atropelada. O motorista do veículo foi detido pelas autoridades e o caso segue sob investigação. Outro jovem que também estava no caminhão precisou ser encaminhado ao hospital em estado de choque.

    Ainda na fase inicial do torneio, três pessoas morreram por asfixia durante as comemorações da classificação do México às oitavas de final, após a vitória sobre o Equador, em um tumulto registrado na Cidade do México. Dias antes, outra ocorrência também chamou atenção: um torcedor morreu e oito pessoas ficaram feridas durante uma confusão em um evento público que transmitia a partida entre Jordânia e Argélia, em Amã.

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    Este foi o terceiro episódio trágico registrado em meio às comemorações relacionadas à Copa do Mundo. Apesar da sequência de ocorrências, a Fifa se pronunciou oficialmente apenas sobre o caso envolvendo o México, quando o presidente Gianni Infantino divulgou uma nota lamentando as mortes. Até o momento, a entidade não se manifestou sobre os episódios registrados após Jordânia x Argélia e França x Marrocos.

    Mbappé corre pela artilharia da Copa do Mundo

    Enquanto a França comemorava a vaga entre os quatro melhores da Copa do Mundo, Kylian Mbappé voltou a ser um dos protagonistas da competição. O camisa 10 abriu o placar da vitória sobre o Marrocos, e continua na luta com Lionel Messi pela artilharia. Os dois atacantes somam oito gols, no entanto, Mbappé aparece à frente no critério de desempate por ter distribuído três assistências, contra apenas uma do argentino.

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    Na disputa pela artilharia histórica dos Mundiais, porém, Messi segue em vantagem. O capitão da Argentina soma 21 gols em Copas do Mundo, enquanto Mbappé chegou aos 20 e continua perseguindo o rival.

    O duelo contra os marroquinos ainda reservou outra coincidência entre os dois concorrentes. Assim como Messi havia feito nas oitavas de final diante do Egito, Mbappé desperdiçou um pênalti no início da partida. Depois, porém, se recuperou com um gol que abriu caminho para a vitória francesa por 2 a 0.

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    A equipe enfrentará o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica, que duelam nesta sexta-feira (10), às 16h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo.

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