Entenda o planejamento do Fluminense na janela e bastidores da saída de Bernal
Volante deixou o Tricolor rumo ao Betis
O técnico Luis Zubeldía explicou parte do planejamento do Fluminense para a janela de transferências e revelou bastidores da saída de Facundo Bernal para o Betis, da Espanha. Após a goleada sobre o Nova Iguaçu, por 6 a 1, no Maracanã, o treinador foi questionado pelo Lance! sobre a montagem do elenco, possíveis saídas e nomes considerados importantes para a sequência da temporada.
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Na resposta, Zubeldía afirmou que o Fluminense trabalha, desde janeiro, com a possibilidade de perder alguns jogadores. O argentino citou diretamente a situação de Bernal e explicou que havia um compromisso interno para liberar o uruguaio caso uma proposta voltasse a aparecer.
— Quando montamos o elenco em janeiro, também fazíamos um pouco de futurologia sobre possíveis saídas. Essa situação do Bernal, de certa forma, apareceu em janeiro. Conversamos com o jogador e contamos com a boa vontade dele, porque ele queria ficar aqui. Ele estava muito bem. Sentia-se em casa — afirmou Zubeldía.
Bastidores da saída de Bernal
Segundo o treinador, Bernal aceitou permanecer no Fluminense por mais seis meses, mas havia o entendimento de que o clube não dificultaria uma saída futura se a oferta se mantivesse.
— Então dissemos: "Bom, mais seis meses. Se a oferta persistir…". O Mário se comprometeu, junto com o presidente, a deixá-lo sair — revelou.
Zubeldía também destacou que, por mais que o clube tenha um planejamento esportivo, o mercado muitas vezes muda o cenário. Para o técnico, quando chega uma proposta forte e o jogador deseja sair, segurar a operação se torna praticamente inviável.
— A planificação com as saídas, geralmente, já vem um pouco preestabelecida. Depois, como em tudo, o mercado domina os clubes. Se aparece uma oferta irresistível e o jogador quer sair, não há como segurar essa operação — disse.
Zubeldía projeta sequência mais difícil
Além da a perda de Bernal, o técnico afirmou que o Fluminense segue preparado para lidar com possíveis saídas. Zubeldía ressaltou que olha para o elenco pensando no que ainda vem pela frente, em uma sequência que considera tão difícil quanto a primeira parte da temporada.
— Tudo está um pouco sujeito ao mercado. Eu, como treinador, sempre tento prever que um ou outro jogador possa sair, mas com a consciência de que o que vem pela frente é tão difícil ou mais difícil do que aquilo que passou — afirmou.
Zubeldía citou as chegadas de Hulk e Thiago Silva como movimentos importantes do Fluminense na janela. Para o treinador, o clube já tinha uma base forte e conseguiu aumentar o nível do grupo com reforços de peso.
— Chegaram Hulk, que é muito importante, Thiago, que é muito importante. Nós já tínhamos uma base muito importante, temos reposição. Eu sempre elogiei o presidente, o Mário, o Paulo, pela montagem do elenco. E continuo pensando da mesma forma — declarou.
Próximo jogo do Fluminense
O Fluminense segue a programação de intertemporada e volta a campo no domingo (12), também no Maracanã, contra o Bahia, às 16h (de Brasília). Depois, o Tricolor retoma o calendário oficial contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.
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