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Brasileiros reagem a polêmicas envolvendo a Argentina na Copa: 'Ainda tem'

Trajetória de argentinos no Mundial é marcada por polêmicas

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 14:39
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Messi sorridente é levantado por companheiros de time após vitória de virada da Argentina (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
Messi sorridente é levantado por companheiros de time após vitória de virada da Argentina (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

A Argentina está nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Contudo, o caminho da seleção treinada pelo técnico Lionel Scaloni, até aqui, foi marcado por polêmicas de arbitragens. Nas redes sociais, torcedores brasileiros relembraram e repercutiram algumas decisões controversas em jogos da equipe albiceleste.

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    A primeira polêmica aconteceu logo no primeiro jogo do Mundial. Na ocasião, Lionel Messi acertou a sola da chuteira na panturrilha do adversário, mas não foi expulso. O lance repercutiu e gerou revolta por parte de alguns torcedores.

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    Outros lances polêmicos envolvendo a Argentina aconteceram durante o mata-mata da Copa do Mundo. Na segunda fase, contra Cabo Verde, alguns brasileiros chamaram atenção para algumas decisões controversas da arbitragem.

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    • Contra o Egito, aconteceu a maior polêmica envolvendo os argentinos. Quando a partida estava 1 a 0 para a seleção egípcia, teve um gol anulado por conta de uma falta no início da jogada, que foi indicada após uma revisão no VAR. Veja abaixo a repercussão dos lances:

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    Próximo jogo da Argentina

    Lionel Messi e companhia voltam a entrar em campo pela Copa do Mundo de 2026 neste sábado (11). Na data, a Argentina enfrenta a Suíça, às 22h (de Brasília), em Kansas City, nos Estados Unidos.

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    Seleção da Argentina comemora classificação para as quartas da Copa (Foto: by Thomas COEX / AFP)
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