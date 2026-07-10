Brasileiros reagem a polêmicas envolvendo a Argentina na Copa: 'Ainda tem'
Trajetória de argentinos no Mundial é marcada por polêmicas
A Argentina está nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Contudo, o caminho da seleção treinada pelo técnico Lionel Scaloni, até aqui, foi marcado por polêmicas de arbitragens. Nas redes sociais, torcedores brasileiros relembraram e repercutiram algumas decisões controversas em jogos da equipe albiceleste.
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A primeira polêmica aconteceu logo no primeiro jogo do Mundial. Na ocasião, Lionel Messi acertou a sola da chuteira na panturrilha do adversário, mas não foi expulso. O lance repercutiu e gerou revolta por parte de alguns torcedores.
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Outros lances polêmicos envolvendo a Argentina aconteceram durante o mata-mata da Copa do Mundo. Na segunda fase, contra Cabo Verde, alguns brasileiros chamaram atenção para algumas decisões controversas da arbitragem.
Contra o Egito, aconteceu a maior polêmica envolvendo os argentinos. Quando a partida estava 1 a 0 para a seleção egípcia, teve um gol anulado por conta de uma falta no início da jogada, que foi indicada após uma revisão no VAR. Veja abaixo a repercussão dos lances:
🚨HILO:— CR7STIANISMO🇪🇸🇵🇹 (@Cr7stianismo_) July 4, 2026
TODOS los ROBOS arbitrales de ARGENTINA en este Mundial 2026.
Así es como la FIFA de Infantino está intentando amañar el Mundial para Messi. pic.twitter.com/93BKLCTM2A
Pênalti reclamado pelo Egito em Salah. Afinal, quem chuta o pé de quem? pic.twitter.com/Ixc8VaeyL0— L C Quartarollo (@LQuartarollo) July 8, 2026
FIFA - Federação Internacional em Favor da Argentina— Renato Soares Pires (@rpsoares) July 8, 2026
Eles não dariam uma falta dessa pro Egito NUNCA— Rafael (@sysdownbr) July 7, 2026
Não é erro.— Thomas Alencar (@thomasalencr) July 4, 2026
Isso aqui é decisão de não querer dar a falta.
Absurdo.
Último lance do jogo. Estão operando Cabo Verde. pic.twitter.com/oJLrCeIWI3
jogador mais beneficiado da história, e ainda tem brasileiro torcendo pra isso— ABSOLUTE BRAZILIAN (@Absolutebrazil) July 3, 2026
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Próximo jogo da Argentina
Lionel Messi e companhia voltam a entrar em campo pela Copa do Mundo de 2026 neste sábado (11). Na data, a Argentina enfrenta a Suíça, às 22h (de Brasília), em Kansas City, nos Estados Unidos.
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