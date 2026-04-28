Torcedores do Santos exaltam gol de Gabigol: 'Predestinado'

O Santos visita a Argentina para jogar contra o San Lorenzo, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Minutos depois de sofrer o primeiro do jogo, Gabigol marca para o Peixe e deixa o duelo empatado.

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Veja como os torcedores reagiram ao gol:

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Gabigol comemora gol pelo Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

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Santos precisa da vitória

Após uma derrota e um empate na competição, o Santos busca, fora de casa, a primeira vitória na competição. No último compromisso do Alvinegro na Vila Belmiro, o Peixe empatou com o Recoleta, pelo placar de 1 a 1.

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A partida contra o San Lorenzo, além de importante, ganhou um tom curioso após torcedores argentinos "tietarem" Neymar Jr, craque e camisa 10 do Peixe.

Um dos motivos para a grande adoração à Neymar na Argentina é, sem dúvidas, a parceria de anos do craque com Lionel Messi. Os atletas atuaram juntos em dois clubes, no Barcelona e no Paris Saint Germain.

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No clube catalão, os jogadores fizeram parte do famoso trio "MSN", com Messi, Suárez e Neymar. A passagem dos dois jogando juntos no time francês, no entanto, não foi bem sucedida.

Uma criança argentina de oito anos, inclusive, conheceu Neymar no hotel. O motivo? A criança em questão se chama Neymar.

Texto de Gabriel de Britto Silva

O atacante do Santos conheceu o garoto no hotel da delegação do Santos em Buenos Aires. O encontro aconteceu nesta segunda-feira (27), um dia antes da partida contra o San Lorenzo pela Copa Sul-Americana.

O garoto argentino tirou fotos com o jogador brasileiro, e também recebeu autógrafo, além de ganhar uma camisa do Santos personalizada com o nome do craque. O camisa 10 viajou com a delegação santista após o empate por 2 a 2 com o Bahia no último fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. A presença de Neymar representa um reforço importante para o Santos em um período complicado na competição continental.