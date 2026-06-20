Casagrande é sincero após vitória do Brasil: 'Precisa convencer' Ex-atacante lembrou que saldo de gols é importante

Após o empate com Marrocos, na estreia, o Brasil conquistou a primeira vitória na Copa do Mundo, nesta sexta-feira (19). Para o comentarista e ex-atacante Casagrande, a seleção de Carlo Ancelotti segue devendo, mesmo após os 3 a 0 sobre o frágil Haiti.

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- Precisava vencer, está vencendo, precisa golear, está goleando. Precisava jogar bem, mas ainda não. A seleção precisa se impor mais, na segunda etapa teve todo o tempo pela frente, o time poderia ter sido mais agressivo, ido para cima. Pegou uma equipe completamente fora de padrão em relação ao futebol brasileiro. O Haiti é muito mais fraco que o Brasil, que, mesmo sem ter feito um grande primeiro tempo, fez 3 a 0, dominou totalmente, poderia ter feito mais.

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Por fim, o ex-artilheiro lamentou que o placar não foi além dos gols de Matheus Cunha (2) e Vini Jr:

Brasil enfrenta a Escócia em Miami

- Isso que precisa: aumentar o saldo de gols (que é critério de desempate). Não é só fazer gols e ganhar: precisa convencer e ganhar a partida jogando bem.

Agora líder do Grupo C, o Brasil volta a campo na quarta-feira, em Miami, contra a Escócia. Recuperado de lesão, Neymar estará á disposição do técnico Carlo Ancelotti.

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