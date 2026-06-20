Paquetá aponta chave do Brasil para primeira vitória na Copa do Mundo: 'Foco na qualidade' Meia também destacou seu entrosamento com Bruno Guimarães desde a época de Lyon

A Seleção Brasileira conquistou sua primeira vitória na Copa do Mundo ao derrotar o Haiti por 3 a 0 e, após a partida, o meia Lucas Paquetá destacou a evolução da equipe em relação à estreia. Para o jogador, o Brasil soube controlar a ansiedade e apresentar um futebol mais qualificado.

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- Como eu tinha dito, é o primeiro jogo, um jogo um pouco ansioso da nossa parte, estreia, normal. E a gente soube reconhecer isso, colocar hoje um pouco mais de foco na qualidade, não só na vontade e na energia, e fizemos um grande jogo desde o início, no meu ver. É claro que é um jogo de Copa do Mundo, nunca vai ser fácil, mas a gente conseguiu construir o resultado e muito feliz pela vitória.

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Segundo o camisa 9 brasileiro, o nervosismo natural de uma estreia deu lugar a uma atuação mais segura e organizada. O meia ressaltou que o grupo conseguiu reconhecer os erros do primeiro compromisso e construir o resultado com autoridade diante dos haitianos.

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Além da atuação coletiva, Paquetá destacou o entrosamento com Bruno Guimarães, parceiro de meio-campo. Os dois atuaram juntos no Lyon e, segundo o jogador, a convivência anterior facilita a dinâmica dentro das quatro linhas.

Paquetá disputa a bola em Brasil e Haiti (Foto: JEWEL SAMAD / AFP)

- Eu e o Bruno a gente se conhece bastante desde a época de Lyon, a gente tem um entrosamento muito bom, se entende muito bem dentro de campo. Então eu fico feliz de estar podendo ajudar ele também dentro de campo e acho que a gente tem que seguir crescendo e evoluindo. - explicou.

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O jogador também comentou a preocupação do elenco com a situação de Rafinha, que deixou o campo lesionado. Apesar da apreensão, Paquetá disse que o grupo aguarda os exames médicos e torce para que o problema não seja grave.

- Acho que todos nós ficamos preocupados. É claro que ele sempre vai sentir mais, mas a gente torce para que não seja nada grave, que seja o menos pior. Ainda não temos nenhuma noção, tem que fazer exames, mas estamos todos apoiando muito ele, junto a ele, para que seja só um susto. - declarou.

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Por fim, o meia falou sobre as comemorações que marcaram a vitória brasileira. Conhecido por liderar as tradicionais dancinhas da Seleção, Paquetá afirmou que os gestos são uma forma espontânea de celebrar os gols e a oportunidade de representar o país em uma Copa do Mundo.

- É uma coisa natural. É a celebração do gol, da nossa alegria de estar vestindo essa camisa, de estar podendo marcar. Eles hoje fizeram gols, dançaram, eu tô sempre ali para comemorar também. Então acho que é a celebração, a felicidade de estar vestindo a camisa da seleção numa Copa do Mundo e estar podendo vencer.