Casemiro avalia desempenho do Brasil contra Haiti e fala sobre ansiedade do time Seleção venceu por 3 a 0

O Brasil venceu o Haiti por 3 a 0 na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, em partida disputada na Filadélfia. Casimiro foi titular no confronto e, após o jogo, avaliou o desempenho da equipe e comparou com o jogo de estreia do Mundial contra o Marrocos.

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De acordo com o camisa 5, o desempenho do time foi o principal destaque e, além disso, deixou claro que a ansiedade dos primeiros jogos ficou para trás. Por fim, o meio-campista elogiou os companheiros e principalmente o goleiro Alisson.

— Um jogo muito bom. A gente sabe que a Copa do Mundo não tem jogo fácil. Além do resultado, destaco também o desempenho. Estamos vendo muitas seleções que empatando, perdendo, então esse é o espírito — iniciou Casemiro.

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— Jogamos melhor hoje, tiramos já o peso da ansiedade da estreia, acho que esse é o caminho. Ainda falta muito, a gente sabe que precisa melhorar, mas é uma boa vitória — continuou.

— O princípio de uma Copa do Mundo para vencer é não sofrer. O Alisson muito bem no gol, o sistema defensivo, claro que a parte defensiva começa lá na frente. Acho que foi uma partida muito completa, estamos de parabéns, acho que esse é o caminho — encerrou o volante.

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Casimiro foi titular da Seleção Brasileira contra o haiti na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Como foi Brasil x Haiti?

Seleção aposta na ligação direta e faz três no primeiro tempo

Diante do adversário mais fraco do Grupo C, era de se esperar um Brasil ofensivo e um Haiti que concedesse poucos espaços. E as duas propostas foram vistas logo nos primeiros minutos. O problema é que Raphinha mais uma vez desperdiçava chances pela direita — e, quando acertou, marcou em impedimento —, e Vini Jr não conseguia ser agudo pela esquerda.

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A situação começou a mudar quando Paquetá parou de perder a bola no círculo central e, assim como Casemiro, passou a acertar os passes em profundidade e lançamentos. Porque, na ausência ou incapacidade de criar no meio-campo, o Brasil passou a amassar o Haiti (no placar) na base da ligação direta. Através dela, o time de Carlo Ancelotti passou a criar oportunidades e fechou o primeiro tempo vencendo por 3 a 0, gols de Matheus Cunha (duas vezes) e Vini Jr.

Brasil reduz ritmo, e perde chance de melhorar o saldo

Com a vitória assegurada, a Seleção foi para o segundo tempo disposta a ampliar o placar e assegurar um bom saldo de gols — afinal, poderá ser esse o critério que irá definir o líder da chave na última rodada. Mas o Haiti melhorou seu posicionamento, fechou os espaços que dera na primeira parte do jogo e dificultou para o Brasil.

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Aos poucos, Carlo Ancelotti tratou de dar novo fôlego ao time. Endrick entrou e foi ovacionado pela torcida; ele chegou a marcar um gol, mas em impedimento. Martinelli, Danilo Santos e Ederson também foram chamados. Mas o Brasil seguiu sem conseguir criar chances claras, e nem mesmo os lançamentos que funcionaram no primeiro tempo resolveram no segundo.

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