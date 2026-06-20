logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Casemiro avalia desempenho do Brasil contra Haiti e fala sobre ansiedade do time

Seleção venceu por 3 a 0

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 00:05
Favorite o Lance! no Google
Casimiro falou após o jogo contra o Haiti na Copa do Mundo
Casemiro foi titular nos dois jogos do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Reprodução/CazéTV)

O Brasil venceu o Haiti por 3 a 0 na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, em partida disputada na Filadélfia. Casimiro foi titular no confronto e, após o jogo, avaliou o desempenho da equipe e comparou com o jogo de estreia do Mundial contra o Marrocos.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Rayan e Endrick entram para lista histórica da Seleção Brasileira em Copas do Mundo

    Seleção Brasileira
    Há 1 minuto
  • Ítalo Ferreira e Matheus Cunha

    Surfista? Ítalo Ferreira mandou recado a Matheus Cunha antes de Brasil x Haiti

    Fora de Campo
    Há 19 minutos
  • Matheus Cunha ,marcou dois gols no primeiro tempo de Brasil x Haiti na Copa do Mundo

    Atuação de Matheus Cunha contra o Haiti agita as redes: ‘Está acontecendo’

    Fora de Campo
    Há 20 minutos

    • ➡️Endrick vira assunto após Brasil x Haiti: 'Ficou claro'

    De acordo com o camisa 5, o desempenho do time foi o principal destaque e, além disso, deixou claro que a ansiedade dos primeiros jogos ficou para trás. Por fim, o meio-campista elogiou os companheiros e principalmente o goleiro Alisson.

    — Um jogo muito bom. A gente sabe que a Copa do Mundo não tem jogo fácil. Além do resultado, destaco também o desempenho. Estamos vendo muitas seleções que empatando, perdendo, então esse é o espírito — iniciou Casemiro.

    continua após a publicidade

    — Jogamos melhor hoje, tiramos já o peso da ansiedade da estreia, acho que esse é o caminho. Ainda falta muito, a gente sabe que precisa melhorar, mas é uma boa vitória — continuou.

    — O princípio de uma Copa do Mundo para vencer é não sofrer. O Alisson muito bem no gol, o sistema defensivo, claro que a parte defensiva começa lá na frente. Acho que foi uma partida muito completa, estamos de parabéns, acho que esse é o caminho — encerrou o volante.

    continua após a publicidade
    Casimiro durante o jogo da Seleção Brasileira contra o haiti na Copa do Mundo
    Casimiro foi titular da Seleção Brasileira contra o haiti na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Como foi Brasil x Haiti?

    Seleção aposta na ligação direta e faz três no primeiro tempo

    Diante do adversário mais fraco do Grupo C, era de se esperar um Brasil ofensivo e um Haiti que concedesse poucos espaços. E as duas propostas foram vistas logo nos primeiros minutos. O problema é que Raphinha mais uma vez desperdiçava chances pela direita — e, quando acertou, marcou em impedimento —, e Vini Jr não conseguia ser agudo pela esquerda.

    ➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

    A situação começou a mudar quando Paquetá parou de perder a bola no círculo central e, assim como Casemiro, passou a acertar os passes em profundidade e lançamentos. Porque, na ausência ou incapacidade de criar no meio-campo, o Brasil passou a amassar o Haiti (no placar) na base da ligação direta. Através dela, o time de Carlo Ancelotti passou a criar oportunidades e fechou o primeiro tempo vencendo por 3 a 0, gols de Matheus Cunha (duas vezes) e Vini Jr.

    Brasil reduz ritmo, e perde chance de melhorar o saldo

    Com a vitória assegurada, a Seleção foi para o segundo tempo disposta a ampliar o placar e assegurar um bom saldo de gols — afinal, poderá ser esse o critério que irá definir o líder da chave na última rodada. Mas o Haiti melhorou seu posicionamento, fechou os espaços que dera na primeira parte do jogo e dificultou para o Brasil.

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Aos poucos, Carlo Ancelotti tratou de dar novo fôlego ao time. Endrick entrou e foi ovacionado pela torcida; ele chegou a marcar um gol, mas em impedimento. Martinelli, Danilo Santos e Ederson também foram chamados. Mas o Brasil seguiu sem conseguir criar chances claras, e nem mesmo os lançamentos que funcionaram no primeiro tempo resolveram no segundo.

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Ancelotti concede entrevista à CazéTV
    Seleção BrasileiraVitória do Brasil muda humor de Ancelotti, que elogia desempenho contra o HaitiHá 2 minutos
    Seleção BrasileiraPaquetá aponta chave do Brasil para primeira vitória na Copa do Mundo: 'Foco na qualidade'Há 3 minutos
    Fora de CampoQual é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo?Há 6 minutos
    Danilo em Brasil x Marrocos (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)
    Seleção BrasileiraBrasil e Marrocos: entenda os critérios de desempate da Copa do MundoHá 8 minutos
    Endrick em Brasil x Haiti (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)
    Fora de CampoEndrick vira assunto após Brasil x Haiti: 'Ficou claro'Há 12 minutos
    Galvão Bueno no programa "Galvão e Amigos
    Fora de CampoGalvão Bueno se irrita na reta final de Brasil x Haiti: 'Não era'Há 22 minutos

    Mais LANCE!

    Vini Jr supera Ronaldinho Gaúcho com gol e assistência na vitória do Brasil sobre o Haiti
    Denilson criticou jogador do Brasil contra o Haiti (Foto: Reprodução)
    Denílson critica jogador do Brasil contra o Haiti: 'Esperava mais'
    Matheus Cunha ergue as mãos aos césu para comemorar o primeiro gol do Brasil contra o Haiti (Foto: Angela WEISS / AFP)
    O que o Brasil precisa para garantir a liderança do Grupo C da Copa do Mundo
    Matheus Cunha ergue as mãos aos césu para comemorar o primeiro gol do Brasil contra o Haiti (Foto: Angela WEISS / AFP)
    Dê suas notas: Brasil derrota o Haiti, com gols de Matheus Cunha (2) e Vini Jr.
    Matheus Cunha foi autor de 2 gols de 3 da Seleção Brasileira sobre o Haiti. (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Análise: Cunha transforma confiança de Ancelotti em gols na Copa
    Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo
    Quando é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo? Veja data e horário
    Matheus Cunha comemora gol durante Brasil x Haiti pela Copa do Mundo
    Brasil joga para o gasto, bate o Haiti e encaminha vaga na Copa do Mundo
    Matheus Cunha foi autor de 2 gols de 3 da Seleção Brasileira sobre o Haiti. (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Qual time do coração de Matheus Cunha, destaque de Brasil x Haiti?
    Rayan e Endrick entram para lista histórica da Seleção Brasileira em Copas do Mundo
    Atitude de Ancelotti antes de Brasil x Haiti vira assunto: 'Agora vai'
    Matheus Cunha ,marcou dois gols no primeiro tempo de Brasil x Haiti na Copa do Mundo
    Atuação de Matheus Cunha contra o Haiti agita as redes: 'Está acontecendo'
    Comemoração de Vini Jr durante o terceiro gol na partida entre Brasil x Haiti viraliza. (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
    Gol de Vini Jr viraliza e torcedores apontam: 'Foi para a Virgínia'
    Raphinha em ação durante Brasil x Haiti
    Preocupa? Raphinha é substituído com dores no 1º tempo de Brasil x Haiti