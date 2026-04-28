Carlos Eugênio Simon detona árbitro em Cruzeiro x Boca Juniors: 'Fraco'

O primeiro tempo do confronto entre Cruzeiro e Boca Juniors, desta terça-feira (28), no Mineirão, pela 3ª rodada da Libertadores, foi marcado por polêmica de arbitragem. O especialista no assunto, Carlos Eugênio Simon, detonou a atuação do árbitro Esteban Ostojich, do Uruguai.

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Durante a transmissão da partida, pela ESPN, o atual comentarista não poupou palavras para criticar a atuação do uruguaio. Para Simon, o árbitro foi o responsável por perder o controlo da partida, e assim, deixar o clima quente entre os atletas dentro de campo.

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— O juiz é fraco. Conivente. Já tem pelo histórico dele. O Boca quer acabar com o jogo. Não quer jogar futebol. E está tirando os jogadores do Cruzeiro do sério. O árbitro vê tudo isso pacificamente. E aí, tem esse lance do Gerson, que não era para cartão, mas ele vai e adverte o jogador — iniciou o especialista, antes de completar.

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— Então está se perdendo no jogo. Pelo menos não tivemos um lance polêmico na área. Mas não existe essa possibilidade, as equipes não conseguem chegar. O jogo fica no meio parado por faltas. O árbitro tem que ter pulso firme, se não vai terminar bem — concluiu.

Minutos depois do comentário de Carlos Eugênio Simon, o atacante Bareiro, do Boca Juniors, foi expulso por uma cotovelada em Christian.