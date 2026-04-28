Imprensa argentina coloca Neymar em foco após San Lorenzo e Santos: 'Sentiu'

A atuação de Neymar no empate em 1 a 1 entre San Lorenzo e Santos, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, dominou a imprensa esportiva argentina. Jornais tradicionais como Clarín, Olé e La Nación dedicaram espaço para relatar a presença do camisa 10 no estádio Nuevo Gasómetro, na noite desta terça-feira (28), destacando tanto o aspecto técnico quanto a reverência gerada pelo brasileiro em solo estrangeiro.

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Idolatria e 'frenesi' no Nuevo Gasómetro

O impacto do jogador fora das quatro linhas foi um dos pontos mais abordados pelos veículos de comunicação. O jornal Clarín apontou que o atacante "arrancou aplausos dos torcedores azulgranas durante o aquecimento", um feito incomum para jogadores visitantes. O diário La Nación seguiu a mesma linha, registrando que Neymar "deixou o campo sob aplausos" da torcida local e ressaltou o encanto do menino que o acompanhou de mãos dadas na entrada do gramado.

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Para o diário Olé, a aura do brasileiro exigiu uma preparação mental extra da equipe mandante. A publicação afirmou que os jogadores do San Lorenzo entraram em campo sabendo que precisavam "ignorar o frenesi da mídia em torno de Neymar" e "tirar o pôster do ídolo brasileiro, aquele que escolheram tantas vezes no PlayStation", referindo-se aos tempos de Barcelona, para conseguir competir de igual para igual durante os 90 minutos.

Neymar em ação no jogo do Santos contra o San Lorenzo pela Sul-Americana (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

"Magia brasileira"

Em campo, a imprensa argentina apontou que o atacante foi letal nos momentos de definição, mesmo em uma partida onde o time da casa impôs pressão. O Clarín destacou que o San Lorenzo "fez tudo para ganhar, mas sofreu a magia brasileira", descrevendo que o Santos sempre levava perigo quando surgia "alguma pincelada de Ney ao entrar em jogo".

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A jogada do gol de empate santista também rendeu elogios específicos. O jornal La Nación chamou o brasileiro de "maestro" do lance, elogiando a sua capacidade de arrastar a marcação, centralizar a jogada e acionar Benjamín Rollheiser, que tocou de calcanhar para a finalização do atacante Gabigol. O Olé concordou com a visão, pontuando de forma clara que "o Santos precisou de alguns momentos de brilhantismo para se manter no jogo".

Neymar em ação durante San Lorenzo x Santos (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Marcação dura e oscilações

Apesar dos lampejos decisivos, as publicações não deixaram de observar as oscilações do craque e a forte marcação imposta pelo sistema defensivo argentino. O Olé ponderou que Neymar "alternou entre um ótimo passe em profundidade […] e momentos de inconsistência", lembrando de uma chance clara desperdiçada no final do primeiro tempo em um rápido contra-ataque.

O diário La Nación também deu ênfase ao aspecto físico do embate. O jornal relatou que o camisa 10 "sentiu toda a força dos jogadores do San Lorenzo", sofrendo com o contato constante ao tentar ultrapassar a defesa adversária. Os relatos da mídia local concluíram que o atleta chegou a atrair marcação dupla devido à sua imprevisibilidade ao acelerar com a bola, e que o Santos conseguiu suportar a superioridade do adversário justamente pela capacidade individual de sua principal estrela.

Neymar em ação no jogo do Santos contra o San Lorenzo pela Sul-Americana (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Como foi San Lorenzo x Santos?

Texto por: Rafaela Cardoso

Em 13 minutos de jogo, o goleiro Gabriel Brazão já havia feito duas defesas incríveis, sendo uma em cima da linha e garantindo que o placar continuasse no zero. No entanto, aos 26 minutos, um vacilo de Willian Arão no meio-campo resultou em gol de Cuello. O Santos, então, reagiu em cinco minutos e melhorou depois do gol sofrido. Aos 32, Rollheiser, o principal destaque alvinegro do primeiro tempo, encontrou Neymar avançando pela esquerda. O camisa 10 invadiu a área e devolvou para o argentino, que ajeitou de para Gabigol chegar finalizando. Tudo igual: 1 a 1.

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Na etapa complementar, as duas equipes demonstraram certo cansaço já na metade, apesar de o Santos ter ficado no maior controle da partida. Enquanto o time de Cuca tentava jogadas mais centralizadas, o San Lorenzo se preocupava apenas em neutralizar o time brasileiro. Isso se intensificou quando o treinador sacou Rollheiser para colocar Barreal. As tentativas eficientes do Peixe eram poucas e, mais uma vez, o time termina a rodada da competição sem vencer.

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