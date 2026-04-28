No tie-break, Minas bate Cruzeiro e força o jogo 3 na semifinal da Superliga

Na noite desta segunda-feira (27), o Minas venceu o Sada Cruzeiro em um tie-break de reviravoltas pelo jogo 2 da semifinal da Superliga Masculina 2025/26, na Arena UniBH. Com a vitória por 3 sets a 2, que teve parciais de 22/25, 25/23, 29/27, 18/25 e 15/11, a equipe da Rua da Bahia força o terceiro e decisivo confronto por uma vaga na final.

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➡️ Relembre como foi o primeiro jogo

Pelo lado minastenista, o levantador Gustavo Orlando foi eleito melhor atleta em quadra e recebeu o Troféu VivaVôlei. Com 26 pontos, o oposto Oppenkoski, do time celeste, foi o maior pontuador da partida.

➡️ Minas vive jejum de título na Superliga desde a estreia do Sada Cruzeiro

O clássico mineiro volta a ser disputado na próxima sexta-feira (1º), às 21h (de Brasília), no Ginásio do Riacho. Por ter feito a melhor campanha na fase classificatória, o Sada Cruzeiro tem o direito de decidir a série em casa.

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O vencedor terá pela frente, na final, o Campinas. O time paulista derrotou o Praia Clube por 3 sets a 0 em Uberlândia e fechou a série da semifinal em 2 a 0.

Como foi o jogo?

Minas x Sada Cruzeiro pela semifinal da Superliga Masculina 25/26 (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

1º SET

A partida começou marcada por erros em saques forçados e extrema eficiência nos ataques de ambos os lados. Oppenkoski, autor de 10 pontos na parcial, foi a bola do Cruzeiro, enquanto o Minas teve as jogadas distribuídas entre o oposto Samuel e os centrais Bertolini e Geovane.

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Na reta final, os visitantes passaram a sacar melhor, tirando oportunidades de contra-ataque que eram aproveitadas por Oppenkoski. Foi o oposto quem fez o último ponto da parcial: 25 a 22

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2º SET

O Cruzeiro volta à quadra e se mostra imponente na sequência inicial de saques de Otávio, abrindo 6 a 1. Lucão passa a liderar a pontuação junto de Oppenkoski, enquanto Bertolini e Djalma Júnior tentam conduzir a reação, que finalmente acontece com a entrada de Gustavo Orlando no lugar de Javad.

O levantador dá outro ritmo à distribuição do Minas, além de reforçar o sistema de bloqueio e agregar com três pontos no fundamento. O empate chega no 23 a 23, no bloqueio de Bertolini sobre Rodriguinho. Em seguida, Oppenkoski erra e Bertolini bloqueia o oposto cruzeirense, sacramentando a virada minastenista: 25 a 23.

3º SET

No set mais equilibrado do jogo, ninguém conseguiu criar vantagem maior que de dois pontos. As equipes voltaram a trocar pontos intensamente nos ataques, mas comprometeram sequências positivas com erros de saque.

Responsável por 11 pontos na parcial, Douglas Souza entrou bem em quadra pelo Cruzeiro, mas mandou o saque para fora em um momento crucial, cedendo o set point ao rival. No lance seguinte, Oppenkoski é bloqueado por Leo Lukas, e o Minas vira o placar: 29 a 27.

4º SET

Após nova troca de pontos, que manteve o duelo equilibrado até a marca dos 12 pontos, o Sada Cruzeiro larga à frente com Douglas e Oppenkoski conduzindo as ações ofensivas com eficácia. A equipe também melhora seu desempenho no sistema de saque-bloqueio, tirando os principais pontuadores do Minas do set.

Com o volume de jogo ideal para a armação das jogadas, Matheus Brasília teve mais tranquilidade para distribuir as bolas. A última foi para o central Otávio, que fechou a parcial para forçar o tie-break: 25 a 18.

5º SET

No tie-break, a artilharia cruzeirense volta a passar por instabilidades e vê o Minas se fortalecer, abrindo 4 a 1 no bloqueio de Gustavo Orlando sobre Rodriguinho. Douglas e Oppenkoski tentam recolocar a equipe celeste no jogo, diminuindo para 4 a 3.

A partir daí, os times voltam a trocar pontos, demonstrando qualidade e efetividade nos ataques. O clube da Rua da Bahia chega a criar quatro pontos de margem no 9 a 5, com Samuel. Porém, Lucão ressurge no bloqueio e embala dois pontos seguidos no fundamento, acompanhado de Rodriguinho, que explora o sistema defensivo adversário para colocar o Cruzeiro a um ponto do rival: 11 a 10.

Djalma consegue virar o side-out e Bertolini vai para o saque, na passagem que deixaria a vitória minastenista encaminhada. Geovane bloqueia Rodriguinho e, depois, Samuel finaliza um contra-ataque. Rodriguinho diminui para o Cruzeiro, mas Geovane aparece para bloquear Oppenkoski e colocar números finais no clássico: 15 a 11.

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