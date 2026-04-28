Boca 'repaginado' e embalado: o que o Cruzeiro precisa saber sobre o rival na Libertadores

O Cruzeiro tenta se reabilitar na Libertadores na noite desta terça-feira (28) depois de perder dentro de casa para a Universidad Católica. No Mineirão, a equipe comandada por Artur Jorge enfrentará um Boca Juniors embalado e que pode ficar a um passo de garantir sua vaga para as oitavas de final.

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Para o duelo, no entanto, os argentinos não poderão contar com dois de seus principais jogadores: Cavani e Palacios, que ficaram em Buenos Aires. Porém, Paredes segue sendo preocupação.

– O meio-campo do Boca vem tendo grandes atuações ultimamente com Ascacíbar, Delgado e Paredes; no caso do campeão do mundo (Paredes), ele faz a diferença por sua grande visão de jogo, sendo capaz de, mesmo em um dia ruim do time, decidir com dois passes que deixam o companheiro na cara do gol – destaca Alex Dassie, jornalista argentino independente que atua na cobertura da equipe Xeneize.

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Time do Boca Juniors (Foto: Divulgação Boca Juniors)

Como joga o Boca Juniors?

Os argentinos chegam para o duelo como tradicionalmente se portam, em um 4-4-2, ou "como a história do Boca manda", segundo o jornalista Tomás Bohóquez, da FanatizTV.

– Tem variações, com 4-3-3, com Bareiro de 9. Espero que ganhe obviamente, o Boca sabe jogar no Brasil mais que qualquer outra equipe argentina. Mas um empate não é ruim porque o Cruzeiro perdeu para a equipe mais fraca do grupo – analisa.

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– O Boca Juniors vive um momento futebolístico muito bom. Vem de ganhar o Superclássico, golear o Defensa y Justicia com reservas. Entenderam a ideia de jogo, isso se observa em todos os jogos, jogam de maneira muito ofensiva, independente de onde joguem. Estão aproveitando as chances que têm. Chegam poucas ou muitas vezes, com chances concretas – analisa Tato Aguilera, setorista do Boca Juniors na TyC Sports..

O que mudou no Boca desde o último duelo contra o Cruzeiro?

Muita coisa mudou na equipe Xeneize desde o duelo contra a Raposa pela Sul-Americana em 2024. Daquela equipe apenas dois jogadores se mantêm no time.

– Do time que jogou pela última vez contra o Cruzeiro, manteve-se apenas o Merentiel e o Blanco. O restante é um time completamente diferente. São dois anos do jogo, uma equipe totalmente diferente – disse Tato.

O que os argentinos esperam do jogo?

Apesar de pregarem respeito, a visão dos argentinos que fazem a cobertura do Boca Juniors é confiante e de que o clube pode encaminhar uma classificação para as oitavas de final, uma vez que pode chegar a nove pontos.

– Acredito que seja muito complicado para um argentino jogar no Brasil pelos orçamentos que os clubes daqui possuem (direitos de TV e afins), e o fator casa do Cruzeiro vai pesar – pontua Alex Dassie.

– Há muita expectativa. O Boca vai ao Brasil com o objetivo de garantir a classificação para as oitavas de final. Somou seis pontos, se chegar a nove. A expectativa é garantir a classificação – destaca Tato Aguilera.

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