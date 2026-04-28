Gol perdido em Botafogo x Independiente Petrolero: 'Não se ajuda'

O Botafogo venceu o Independiente Petrolero por 3 a 0, nesta terça-feira (28), no Nilton Santos, pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana. Apesar da vitória convincente, durante o confronto o atacante Arthur Cabral desperdiçou uma chance clara de gol.

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O lance aconteceu no final do primeiro tempo. Na ocasião, o Botafogo vencia a partida por apenas um gol de diferença, quando Kadir conseguiu vencer uma jogada individual pela ponta direita e cruzar em direção a área adversária.

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O cruzamento passou pelos defensores e goleiro do Independiente Petrolero, que chegou a raspar na bola. Com o cenário, Arthur Cabral, presente na segunda trave, precisava apenas desviar para o gol aberto, mas o atacante não chegou a tempo.

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Nas redes sociais, torcedores do Botafogo consideraram a chance como uma oportunidade clara perdida. Apesar disso, o atacante conseguiu dar a volta por cima e ter um jogo sólido na vitória, longe de críticas masivas.

Veja a repercussão abaixo:

Botafogo vence pela fase de grupos da Sul-Americana (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

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Como foi Botafogo x Independiente Petrolero?

Texto por: Leonardo Bessa

Um massacre do Botafogo na primeira etapa. Fazendo valer o favoritismo e toda a discrepância quanto a investimento em elenco, a equipe comandada por Franclim Carvalho sobrou em campo. Mateo Ponte abriu o placar aos 14 minutos após cruzamento de Alex Telles e, na sequência, o Glorioso empilhou boas chances desperdiçadas e chegou a ter um gol anulado, este de Cristian Medina.

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Franclim Carvalho aproveitou a segunda etapa para dar rodagem ao elenco, e fez isso a partir do segundo gol, marcado por Álvaro Montoro. Foram a campo nomes como Marçal, Santi Rodríguez, Joaquín Correa, Chris Ramos e Newton. O terceiro tento, inclusive, o centroavanete espanhol achou bom passe para o volante, que bateu na saída do goleiro Gutiérrez. Um 3 a 0 categórico, que só fluiu com novo gás.