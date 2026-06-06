Entenda relação de Ziko, do Egito, carrasco da Seleção Brasileira, com Zico
Apelido de jogador que marcou contra o Brasil é homenagem ao ídolo do Flamengo
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Antes desconhecido do público brasileiro, Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf ganhou destaque neste sábado (6) ao fazer o gol de empate do Egito no amistoso contra a Seleção Brasileira, em Cleveland (EUA). O meia de 29 anos, porém, carrega uma ligação curiosa com o futebol brasileiro desde o nascimento: o apelido "Ziko" é uma homenagem ao ex-jogador Zico, maior ídolo da história do Flamengo.
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Atualmente no Pyramids, do Egito, o ponta esquerda recebeu o apelido do pai, admirador do ex-camisa 10 rubro-negro. A inspiração foi tão forte que o nome passou a acompanhá-lo ao longo da carreira e se tornou sua identificação no futebol egípcio.
A relação entre Mostafa Ziko e o futebol brasileiro já havia rendido um encontro especial. Em dezembro do ano passado, o atacante enfrentou o Flamengo pela semifinal da Copa Intercontinental, o Mundial de Clubes. Na ocasião, o clube carioca venceu por 2 a 0, com gols de Léo Pereira e Danilo, e avançou na competição.
Antes daquela partida, o egípcio falou sobre a admiração que herdou do pai pelo maior ídolo rubro-negro.
— Estou muito feliz em enfrentar o Flamengo, clube onde o Zico jogou. Quando eu era pequeno, meu pai mostrou muitos vídeos do Zico para mim — disse em entrevista à TV Globo.
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O meia esteve frente a frente com alguns jogadores do Flamengo que hoje integram a Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti. Dos convocados para o amistoso deste sábado (6), Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro participaram daquele confronto pela Copa Intercontinental. Lucas Paquetá também foi chamado para a seleção, mas ainda não havia retornado ao Mais Querido na partida contra o Pyramids.
Agora, meses depois de enfrentar o clube do seu ídolo, Mostafa Ziko voltou a chamar atenção do torcedor brasileiro ao balançar as redes pelo Egito contra a Seleção. Um gol que recolocou em evidência a história do atacante egípcio cujo apelido nasceu da admiração familiar por um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro.
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