Entenda relação de Ziko, do Egito, carrasco da Seleção Brasileira, com Zico

Antes desconhecido do público brasileiro, Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf ganhou destaque neste sábado (6) ao fazer o gol de empate do Egito no amistoso contra a Seleção Brasileira, em Cleveland (EUA). O meia de 29 anos, porém, carrega uma ligação curiosa com o futebol brasileiro desde o nascimento: o apelido "Ziko" é uma homenagem ao ex-jogador Zico, maior ídolo da história do Flamengo.

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Atualmente no Pyramids, do Egito, o ponta esquerda recebeu o apelido do pai, admirador do ex-camisa 10 rubro-negro. A inspiração foi tão forte que o nome passou a acompanhá-lo ao longo da carreira e se tornou sua identificação no futebol egípcio.

A relação entre Mostafa Ziko e o futebol brasileiro já havia rendido um encontro especial. Em dezembro do ano passado, o atacante enfrentou o Flamengo pela semifinal da Copa Intercontinental, o Mundial de Clubes. Na ocasião, o clube carioca venceu por 2 a 0, com gols de Léo Pereira e Danilo, e avançou na competição.

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Antes daquela partida, o egípcio falou sobre a admiração que herdou do pai pelo maior ídolo rubro-negro.

— Estou muito feliz em enfrentar o Flamengo, clube onde o Zico jogou. Quando eu era pequeno, meu pai mostrou muitos vídeos do Zico para mim — disse em entrevista à TV Globo.

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O meia esteve frente a frente com alguns jogadores do Flamengo que hoje integram a Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti. Dos convocados para o amistoso deste sábado (6), Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro participaram daquele confronto pela Copa Intercontinental. Lucas Paquetá também foi chamado para a seleção, mas ainda não havia retornado ao Mais Querido na partida contra o Pyramids.

Agora, meses depois de enfrentar o clube do seu ídolo, Mostafa Ziko voltou a chamar atenção do torcedor brasileiro ao balançar as redes pelo Egito contra a Seleção. Um gol que recolocou em evidência a história do atacante egípcio cujo apelido nasceu da admiração familiar por um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro.

Mostafa Ziko comemora gol pelo Egito diante da Seleção Brasileira (Foto: Kirk Irwin/Getty Images/AFP)

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