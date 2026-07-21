Revelação de Jorge Jesus sobre Seleção Brasileira repercute: 'Se acha'
Treinador afirmou que esteve próximo da Seleção Brasileira
O técnico Jorge Jesus foi anunciado recentemente como o novo comandante da seleção portuguesa. Em uma série de entrevistas após a chegada ao novo cargo, o treinador falou ao Canal 11, de Portugal, na última segunda-feira (20), que esteve muito próximo de assumir o Brasil.
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A revelação do português viralizou nas redes sociais. A não chegada do treinador, no passado recente da Seleção Brasileira, dividiu as opiniões dos torcedores. Veja a repercussão abaixo:
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Sempre a mesma história , Ia voltar pro Mengão, Ia treinar a seleção.— mauricio Dias (@maurici11648478) July 21, 2026
Maior caô kkkkkkk
O véio Mister sabe muito, não tem jeito.— Mr. Claudio Tavares ᶜʳᶠ (@MrClaudioT) July 21, 2026
Desliguem o videogame e escutem quem conhece. pic.twitter.com/iTfYhTCJCn
Fez um trabalho bom na vida e se acha o Guardiola 🤦🏾♂️🤣— Treineiro 6️⃣9️⃣ (@Treineiro69) July 21, 2026
Pq o cara não fala da seleção de Portugal? Esquece o Brasil....— Marcelo Oliveira 💚🇮🇹 (@MarceloOliv1976) July 20, 2026
Tenho certeza que com ele o Brasil não ia ficar andando em campo contra a Noruega!!— Thiago Ferreira Gomes (@GokuRubroNegro) July 20, 2026
O que disse Jorge Jesus?
De acordo com Jesus, as tratativas avançaram a ponto de ele preparar uma pré-convocação para os compromissos que seriam disputados no primeiro semestre de 2025. O treinador explicou que o convite surgiu em um momento difícil do time brasileiro, logo após a derrota por 4 a 1 para a Argentina.
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— Acabei não treinando a seleção do Brasil, mas já tinha indicações para fazer a pré-convocação para o jogo que aconteceria em março — detalhou o técnico durante a entrevista.
Embora o treinador tenha mencionado o mês de março, a primeira data oficial de jogos após o período citado por ele ocorreu em junho de 2025, quando o italiano Carlo Ancelotti estreou à frente da equipe brasileira.
Questionado sobre quais mudanças faria em relação ao trabalho de Ancelotti na Seleção Brasileira e na Copa, Jorge Jesus destacou que o grupo atual possui muita qualidade, mas que teria um ou outro nome de sua preferência pessoal. O treinador fez elogios ao atacante Pedro, do Flamengo, com quem trabalhou em 2020.
— Acho que, neste momento, o melhor centroavante do Brasil é o Pedro. Isso é um pouquinho tendencioso porque ele já foi meu jogador, mas eu concordo com a maioria das escolhas feitas. E depois, a diferença seria na forma de olhar para o jogo e de treinar. Essas são as diferenças — afirmou Jesus.
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