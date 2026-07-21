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Revelação de Jorge Jesus sobre Seleção Brasileira repercute: 'Se acha'

Treinador afirmou que esteve próximo da Seleção Brasileira

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 12:08
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Jorge Jesus - Benfica
Jorge Jesus fez revelação sobre Seleção Brasileira (Foto: Divulgação / Benfica)

O técnico Jorge Jesus foi anunciado recentemente como o novo comandante da seleção portuguesa. Em uma série de entrevistas após a chegada ao novo cargo, o treinador falou ao Canal 11, de Portugal, na última segunda-feira (20), que esteve muito próximo de assumir o Brasil.

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    A revelação do português viralizou nas redes sociais. A não chegada do treinador, no passado recente da Seleção Brasileira, dividiu as opiniões dos torcedores. Veja a repercussão abaixo:

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    O que disse Jorge Jesus?

    De acordo com Jesus, as tratativas avançaram a ponto de ele preparar uma pré-convocação para os compromissos que seriam disputados no primeiro semestre de 2025. O treinador explicou que o convite surgiu em um momento difícil do time brasileiro, logo após a derrota por 4 a 1 para a Argentina.

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    — Acabei não treinando a seleção do Brasil, mas já tinha indicações para fazer a pré-convocação para o jogo que aconteceria em março — detalhou o técnico durante a entrevista.

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    Embora o treinador tenha mencionado o mês de março, a primeira data oficial de jogos após o período citado por ele ocorreu em junho de 2025, quando o italiano Carlo Ancelotti estreou à frente da equipe brasileira.

    Questionado sobre quais mudanças faria em relação ao trabalho de Ancelotti na Seleção Brasileira e na Copa, Jorge Jesus destacou que o grupo atual possui muita qualidade, mas que teria um ou outro nome de sua preferência pessoal. O treinador fez elogios ao atacante Pedro, do Flamengo, com quem trabalhou em 2020.

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    — Acho que, neste momento, o melhor centroavante do Brasil é o Pedro. Isso é um pouquinho tendencioso porque ele já foi meu jogador, mas eu concordo com a maioria das escolhas feitas. E depois, a diferença seria na forma de olhar para o jogo e de treinar. Essas são as diferenças — afirmou Jesus.

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