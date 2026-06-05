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Neymar x Cristiano Ronaldo: Brasil se torna a seleção com mais seguidores da Copa

Redes sociais são impulsionadas pelos craques, que têm mais seguidores que as federações; veja ranking das 25 maiores

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Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 05/06/2026
13:55
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Neymar e Cristiano Ronaldo são os maiores atrativos de seguidores para Brasil e Portugal. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF/X/@selecaoportugal)
imagem cameraNeymar e Cristiano Ronaldo são os maiores atrativos de seguidores para Brasil e Portugal. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF/X/@selecaoportugal)
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Cristiano Ronaldo segue com o posto de jogador com mais seguidores do mundo, a seleção de Portugal perdeu a liderança do ranking de federação mais famosa das redes sociais e foi ultrapassada pelo Brasil. O perfil da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ultrapassou a marca de 22,6 milhões no Instagram, contra 22,1 da página oficial da federação portuguesa, ocupando o primeiro lugar da Copa e geral. O embate tem como referências o camisa 7 e, do lado brasileiro, Neymar.

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Os dois estão no top três jogadores de futebol mais seguidos do mundo, separados por Lionel Messi, que é o segundo colocado. O trio e boa parte dos atletas de nível mundial são os principais âncoras de seguidores nas redes sociais, já que ostentam números mais altos que as próprias seleções. Neymar, por exemplo, é o terceiro do ranking de atletas e tem 234 milhões no Instagram. Cristiano Ronaldo lidera com quase o triplo de contas, 665 milhões. O argentino aparece com 506 milhões.

Cristiano e Messi também ocupam o posto de pessoas mais seguidas do mundo, perdendo apenas para a conta oficial do Instagram na própria plataforma, que tem 685 milhões de contas vinculadas, mas não é uma personalidade real.

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No ranking de seleções, o Brasil assumiu a ponta após ganhar mais de 3 milhões de novos seguidores em 2026. O movimento de crescimento das redes da Seleção acontece desde o começo da gestão do presidente Samir Xaud, momento que a CBF decidiu mudar o nome da conta no Instagram e saiu de "CBF" para "Brasil", com a justificativa de aproximar os torcedores no universo online.

Portugal, segunda colocada, é a única seleção do top cinco que não é campeã mundial. A lista fica completa com França, Argentina e Inglaterra, em ordem. O topo do ranking mostra como a força esportiva do país pesa na fama online, mas não é o único fator, reforçando o peso dos jogadores estrelados.

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Entretanto, ao ampliar para o top dez, outros dados chamam a atenção pela interferência direta no número de seguidores. O tamanho da população e a fama da modalidade no país pesam, o que coloca, por exemplo, o México, na sexta posição. Uma das sedes do Mundial de 2026, o país tem 133 milhões de pessoas e o futebol é o esporte mais famoso. O mesmo acontece com o Marrocos e Colômbia, nono e décimo colocado da lista, respectivamente.

Países europeus, que naturalmente têm populações menores, atraem seguidores também pela popularidade do futebol. A Espanha é o sexto colocado e a Alemanha o sétimo. Outros países com populações pequenas e que se destacam pelo número de seguidores na federação de futebol são Holanda, Uruguai, Arábia Saudita e Croácia, por exemplo. Todos eles no top 25 de seleções mais seguidas da Copa.

Veja ranking das seleções mais seguidas da Copa

Dados de população da plataforma Worldometer

SeleçãoSeguidores no InstagramPopulação do país

Brasil

22,6 milhões

213,5 milhões

Portugal

22,1 milhões

10,4 milhões

França

16,9 milhões

66,7 milhões

Argentina

14,6 milhões

46,0 milhões

Inglaterra

12,4 milhões

58,6 milhões

México

7,5 milhões

133,0 milhões

Espanha

7,4 milhões

47,8 milhões

Alemanha

7,2 milhões

83,6 milhões

Marrocos

7 milhões

38,7 milhões

Colômbia

5,4 milhões

53,9 milhões

Turquia

4,4 milhões

87,9 milhões

Holanda

2,9 milhões

18,4 milhões

Estados Unidos

2,5 milhões

349,0 milhões

Uruguai

1,6 milhão

3,4 milhões

Egito

1,5 milhão

120,1 milhões

Japão

1,3 milhão

122,4 milhões

Arábia Saudita

1,28 milhão

35,1 milhões

Irã

1,27 milhão

93,1 milhões

Bélgica

1,20 milhão

11,7 milhões

Equador

1,1 milhão

18,4 milhões

Jordânia

1,1 milhão

11,5 milhões

Paraguai

988 mil

7,1 milhões

Coreia do Sul

944 mil

51,6 milhões

Croácia

879 mil

3,8 milhões

Senegal

746 mil

19,3 milhões

*dados compilados até o dia da publicação desta matéria. Números apresentam tendência de crescimento e podem aumentar com o passar dos dias.

Neymar x Cristiano Ronaldo: Brasil se torna a seleção com mais seguidores da Copa
Seleção Brasileira é a mais seguida do mundo no Instagram. (Foto: Julio Aguilar/Getty Images via AFP)

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