Neymar x Cristiano Ronaldo: Brasil se torna a seleção com mais seguidores da Copa

Cristiano Ronaldo segue com o posto de jogador com mais seguidores do mundo, a seleção de Portugal perdeu a liderança do ranking de federação mais famosa das redes sociais e foi ultrapassada pelo Brasil. O perfil da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ultrapassou a marca de 22,6 milhões no Instagram, contra 22,1 da página oficial da federação portuguesa, ocupando o primeiro lugar da Copa e geral. O embate tem como referências o camisa 7 e, do lado brasileiro, Neymar.

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Os dois estão no top três jogadores de futebol mais seguidos do mundo, separados por Lionel Messi, que é o segundo colocado. O trio e boa parte dos atletas de nível mundial são os principais âncoras de seguidores nas redes sociais, já que ostentam números mais altos que as próprias seleções. Neymar, por exemplo, é o terceiro do ranking de atletas e tem 234 milhões no Instagram. Cristiano Ronaldo lidera com quase o triplo de contas, 665 milhões. O argentino aparece com 506 milhões.

Cristiano e Messi também ocupam o posto de pessoas mais seguidas do mundo, perdendo apenas para a conta oficial do Instagram na própria plataforma, que tem 685 milhões de contas vinculadas, mas não é uma personalidade real.

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No ranking de seleções, o Brasil assumiu a ponta após ganhar mais de 3 milhões de novos seguidores em 2026. O movimento de crescimento das redes da Seleção acontece desde o começo da gestão do presidente Samir Xaud, momento que a CBF decidiu mudar o nome da conta no Instagram e saiu de "CBF" para "Brasil", com a justificativa de aproximar os torcedores no universo online.

Portugal, segunda colocada, é a única seleção do top cinco que não é campeã mundial. A lista fica completa com França, Argentina e Inglaterra, em ordem. O topo do ranking mostra como a força esportiva do país pesa na fama online, mas não é o único fator, reforçando o peso dos jogadores estrelados.

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Entretanto, ao ampliar para o top dez, outros dados chamam a atenção pela interferência direta no número de seguidores. O tamanho da população e a fama da modalidade no país pesam, o que coloca, por exemplo, o México, na sexta posição. Uma das sedes do Mundial de 2026, o país tem 133 milhões de pessoas e o futebol é o esporte mais famoso. O mesmo acontece com o Marrocos e Colômbia, nono e décimo colocado da lista, respectivamente.

Países europeus, que naturalmente têm populações menores, atraem seguidores também pela popularidade do futebol. A Espanha é o sexto colocado e a Alemanha o sétimo. Outros países com populações pequenas e que se destacam pelo número de seguidores na federação de futebol são Holanda, Uruguai, Arábia Saudita e Croácia, por exemplo. Todos eles no top 25 de seleções mais seguidas da Copa.

Veja ranking das seleções mais seguidas da Copa

Dados de população da plataforma Worldometer Seleção Seguidores no Instagram População do país Brasil 22,6 milhões 213,5 milhões Portugal 22,1 milhões 10,4 milhões França 16,9 milhões 66,7 milhões Argentina 14,6 milhões 46,0 milhões Inglaterra 12,4 milhões 58,6 milhões México 7,5 milhões 133,0 milhões Espanha 7,4 milhões 47,8 milhões Alemanha 7,2 milhões 83,6 milhões Marrocos 7 milhões 38,7 milhões Colômbia 5,4 milhões 53,9 milhões Turquia 4,4 milhões 87,9 milhões Holanda 2,9 milhões 18,4 milhões Estados Unidos 2,5 milhões 349,0 milhões Uruguai 1,6 milhão 3,4 milhões Egito 1,5 milhão 120,1 milhões Japão 1,3 milhão 122,4 milhões Arábia Saudita 1,28 milhão 35,1 milhões Irã 1,27 milhão 93,1 milhões Bélgica 1,20 milhão 11,7 milhões Equador 1,1 milhão 18,4 milhões Jordânia 1,1 milhão 11,5 milhões Paraguai 988 mil 7,1 milhões Coreia do Sul 944 mil 51,6 milhões Croácia 879 mil 3,8 milhões Senegal 746 mil 19,3 milhões

*dados compilados até o dia da publicação desta matéria. Números apresentam tendência de crescimento e podem aumentar com o passar dos dias.