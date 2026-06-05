Neymar x Cristiano Ronaldo: Brasil se torna a seleção com mais seguidores da Copa
Redes sociais são impulsionadas pelos craques, que têm mais seguidores que as federações; veja ranking das 25 maiores
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Cristiano Ronaldo segue com o posto de jogador com mais seguidores do mundo, a seleção de Portugal perdeu a liderança do ranking de federação mais famosa das redes sociais e foi ultrapassada pelo Brasil. O perfil da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ultrapassou a marca de 22,6 milhões no Instagram, contra 22,1 da página oficial da federação portuguesa, ocupando o primeiro lugar da Copa e geral. O embate tem como referências o camisa 7 e, do lado brasileiro, Neymar.
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Os dois estão no top três jogadores de futebol mais seguidos do mundo, separados por Lionel Messi, que é o segundo colocado. O trio e boa parte dos atletas de nível mundial são os principais âncoras de seguidores nas redes sociais, já que ostentam números mais altos que as próprias seleções. Neymar, por exemplo, é o terceiro do ranking de atletas e tem 234 milhões no Instagram. Cristiano Ronaldo lidera com quase o triplo de contas, 665 milhões. O argentino aparece com 506 milhões.
Cristiano e Messi também ocupam o posto de pessoas mais seguidas do mundo, perdendo apenas para a conta oficial do Instagram na própria plataforma, que tem 685 milhões de contas vinculadas, mas não é uma personalidade real.
No ranking de seleções, o Brasil assumiu a ponta após ganhar mais de 3 milhões de novos seguidores em 2026. O movimento de crescimento das redes da Seleção acontece desde o começo da gestão do presidente Samir Xaud, momento que a CBF decidiu mudar o nome da conta no Instagram e saiu de "CBF" para "Brasil", com a justificativa de aproximar os torcedores no universo online.
Portugal, segunda colocada, é a única seleção do top cinco que não é campeã mundial. A lista fica completa com França, Argentina e Inglaterra, em ordem. O topo do ranking mostra como a força esportiva do país pesa na fama online, mas não é o único fator, reforçando o peso dos jogadores estrelados.
Entretanto, ao ampliar para o top dez, outros dados chamam a atenção pela interferência direta no número de seguidores. O tamanho da população e a fama da modalidade no país pesam, o que coloca, por exemplo, o México, na sexta posição. Uma das sedes do Mundial de 2026, o país tem 133 milhões de pessoas e o futebol é o esporte mais famoso. O mesmo acontece com o Marrocos e Colômbia, nono e décimo colocado da lista, respectivamente.
Países europeus, que naturalmente têm populações menores, atraem seguidores também pela popularidade do futebol. A Espanha é o sexto colocado e a Alemanha o sétimo. Outros países com populações pequenas e que se destacam pelo número de seguidores na federação de futebol são Holanda, Uruguai, Arábia Saudita e Croácia, por exemplo. Todos eles no top 25 de seleções mais seguidas da Copa.
Veja ranking das seleções mais seguidas da Copa
Dados de população da plataforma Worldometer
|Seleção
|Seguidores no Instagram
|População do país
Brasil
22,6 milhões
213,5 milhões
Portugal
22,1 milhões
10,4 milhões
França
16,9 milhões
66,7 milhões
Argentina
14,6 milhões
46,0 milhões
Inglaterra
12,4 milhões
58,6 milhões
México
7,5 milhões
133,0 milhões
Espanha
7,4 milhões
47,8 milhões
Alemanha
7,2 milhões
83,6 milhões
Marrocos
7 milhões
38,7 milhões
Colômbia
5,4 milhões
53,9 milhões
Turquia
4,4 milhões
87,9 milhões
Holanda
2,9 milhões
18,4 milhões
Estados Unidos
2,5 milhões
349,0 milhões
Uruguai
1,6 milhão
3,4 milhões
Egito
1,5 milhão
120,1 milhões
Japão
1,3 milhão
122,4 milhões
Arábia Saudita
1,28 milhão
35,1 milhões
Irã
1,27 milhão
93,1 milhões
Bélgica
1,20 milhão
11,7 milhões
Equador
1,1 milhão
18,4 milhões
Jordânia
1,1 milhão
11,5 milhões
Paraguai
988 mil
7,1 milhões
Coreia do Sul
944 mil
51,6 milhões
Croácia
879 mil
3,8 milhões
Senegal
746 mil
19,3 milhões
*dados compilados até o dia da publicação desta matéria. Números apresentam tendência de crescimento e podem aumentar com o passar dos dias.
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