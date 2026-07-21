Flaco López é elogiado após postura na final da Copa e viraliza nas redes Atacante de Palmeiras e Argentina foi destaque por respeitar a cerimônia de premiação

O atacante Flaco López, da Argentina, se tornou assunto nas redes sociais após repercussão de sua postura durante a cerimônia de premiação da Espanha pelo título da Copa do Mundo. Apesar da atitude questionada pelos veículos espanhóis dos demais jogadores da Argentina estarem de costas durante a premiação, Flaco López foi um destaque positivo pela postura de se manter de frente aos jogadores da Espanha durante a premiação.

A imagem teve repercussão mundo afora e rendeu diversos elogios. Flaco recebeu diversas mensagens de torcedores nas redes sociais elogiando a sua postura e o respeito ao adversário na final, após a cerimônia de encerramento da Copa do Mundo. O jornal Marca, da Espanha, destacou a atitude do jogador do Palmeiras.

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Flaco López, do Palmeiras, em ação pela Argentina (Foto: Pedro Paulo Diaz/Thenews2/Folhapress)

- Houve aqueles que, ao contrário dos demais, quiseram demonstrar respeito ao time que foi, inegavelmente, o melhor jogador do torneio: José Manuel "Flaco" López.

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A postura de Flaco López chamou ainda mais atenção por contrastar com as do restante dos jogadores da Argentina. Enquanto o atacante permaneceu voltado para a cerimônia, diversos de seus companheiros deram as costas ao palco durante a entrega do troféu à Espanha, atitude que gerou forte repercussão na imprensa internacional e nas redes sociais.

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Entenda o caso

Um dia após a final da Copa do Mundo, a imprensa espanhola criticou duramente a postura da Argentina durante a cerimônia de premiação. Jornais como Marca e AS classificaram como uma "falta de respeito" o fato de parte da delegação argentina ter dado as costas enquanto a Espanha recebia o troféu de campeã, atitude considerada uma quebra do protocolo e do espírito esportivo. Além das reportagens, jornalistas espanhóis também condenaram o comportamento da Albiceleste, afirmando que a reação ao vice-campeonato acabou ofuscando a própria decisão e dominando a repercussão do pós-jogo.

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Participação na Copa

Flaco López foi convocado por Lionel Scaloni como uma das novidades da lista para a Copa do Mundo. O atacante teve participação modesta na campanha da Argentina, atuando em apenas uma partida, por cerca de 10 minutos, mas foi importante para a equipe, mesmo com pouca minutagem na competição. Ele entrou em campo na vitória sobre a Suíça e deu a assistência para o gol de Julián Álvarez, que foi decisivo para a classificação da Argentina às quartas de final.

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