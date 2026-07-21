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Harmonização de Vini Jr: relembre outros jogadores que fizeram o procedimento

Além de Vini Jr, atletas do Brasileirão já realizaram procedimentos estéticos

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
21/07/2026 12:00
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Atletas já divulgaram oficialmente nas redes que realizaram procedimentos (Foto: Reprodução)
Atletas já divulgaram oficialmente nas redes que realizaram procedimentos (Foto: Reprodução)

A harmonização visual no rosto de Vini Jr chamou atenção nas redes sociais nos últimos dias. O atacante do Real Madrid apareceu com Virgínia Fonseca durante o lançamento de uma academia em Goiânia e passou a ser alvo de comentários dos torcedores, que perceberam mudanças no rosto do jogador.

  • Vini Jr após realização de procedimento estético

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    • O atendimento aconteceu em uma clínica de Goiânia. O médico Alessandro Alarcão publicou uma foto com Vini Jr. e confirmou que recebeu o atacante em sua clínica, mas não revelou oficialmente qual procedimento foi realizado. Além de Vini Jr, outros jogadores conhecidos do futebol brasileiro também passaram por harmonização facial e chamaram atenção dos torcedores.

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    Harmonização facial de Lucas Lima, meia do Goiás

    Harmonização facial de Lucas Lima (Foto: Reprodução)
    Harmonização facial de Lucas Lima (Foto: Reprodução)

    O meia Lucas Lima realizou uma harmonização facial em 2021, quando defendia o Palmeiras. O jogador compartilhou o resultado do procedimento nas redes sociais, mostrando imagens de antes e depois da transformação no rosto.

    Na época, a clínica responsável pelo procedimento confirmou que o atleta realizou aplicações de Botox. Segundo a clínica, Lucas Lima costumava usar barba para esconder o formato do rosto, que considerava muito fino, e a harmonização ajudou a dar à face uma aparência mais encorpada.

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    A transformação gerou grande repercussão entre os torcedores. O resultado chamou atenção pela diferença visual apresentada pelo jogador, que passou a aparecer sem a barba que usava com frequência.

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    Procedimento de Ferreirinha, atacante do São Paulo

    Harmonização Facial de Ferreirinha (Foto: Reprodução)
    Harmonização Facial de Ferreirinha (Foto: Reprodução)

    O atacante Ferreirinha também está na lista de jogadores que fizeram procedimentos estéticos. O jogador do São Paulo fez harmonização facial e compartilhou o resultado nas redes sociais, atraindo o olhar dos torcedores pela mudança no visual.

    O procedimento foi realizado em 2022 e teve a confirmação da clínica responsável pelo tratamento, que divulgou imagens do antes e depois do atleta. A transformação gerou repercussão entre os torcedores nas redes sociais. Parte do público comentou a mudança na aparência do atacante, enquanto outros compararam o visual atual com imagens anteriores da carreira.

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    Harmonização de Ivan, goleiro do Remo

    Harmonização facial de Ivan, goleiro do Remo (Foto: Reprodução)
    Harmonização facial de Ivan, goleiro do Remo (Foto: Reprodução)

    O goleiro Ivan Quaresma, atualmente no Remo, também chamou atenção após revelar alteração no visual. O jogador publicou o resultado de uma harmonização facial nas redes sociais, surpreendendo parte dos seguidores.

    O procedimento foi divulgado pelo próprio atleta, que mostrou o resultado após a realização da técnica estética. Ivan, que passou por Vasco e Corinthians e chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira em 2019, recebeu comentários dos torcedores sobre a transformação.

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