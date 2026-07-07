Messi chora e supera marca pessoal com a Argentina em Copas do Mundo
Camisa 10 chega a oito gols marcados no Mundial de 2026
Lionel Messi chegou a oito gols marcados pela Argentina em Copas do Mundo e superou seus números conquistados em 2022. Na última edição do torneio, o camisa 10 balançou as redes sete vezes, o que representou o Mundial em que mais havia feito gols em sua carreira.
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Na atual edição da Copa do Mundo, Messi marcou gols nos cinco compromissos da Argentina contra Argélia, Áustria, Jordânia, Cabo Verde e Egito. O jogador também é o artilheiro da competição, tendo balançado mais as redes do que Mbappé, Haaland e Kane, que possuem sete gols.
No duelo contra o Egito, Messi desperdiçou uma cobrança de pênalti, mas estufou as redes com uma finalização forte de dentro da área no segundo tempo. No fim da partida, o camisa 10 se emocionou e chorou na comemoração da classificação com os torcedores, além de ter sido abraçado por todo o elenco.
Com a vitória da Argentina, Messi também terá a oportunidade de igualar a marca de Jairzinho e Just Fontaine, que marcaram as redes em seis jogos consecutivos, mas em uma única Copa do Mundo. O camisa 10 vem fazendo gols há nove partidas seguidas, mas somando com o Mundial de 2022.
Messi decide pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo
No primeiro tempo, o Egito iniciou o confronto equilibrando as ações com a Argentina e abriu o placar. Aos 14 minutos, Attia fez um cruzamento na área do lado direito e Ibrahim tomou a frente de Lisandro Martínez e cabeceou para o fundo das redes. Em resposta, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo da área e sofreu um pênalti, mas Messi desperdiçou a cobrança aos 20 minutos após parar em grande defesa de Shobeir. Em uma chegada pela direita, De Paul fez um cruzamento para Mac Allister, que cabeceou a queima-roupa para outra grande intervenção do goleiro egípcio. Em nova chance de bola parada, Messi cobrou uma falta da intermediária, mas carimbou a trave. E na reta final, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo, fez um cruzamento rasteiro e Julián Álvarez chegou finalizando de canhota para um milagre de Shobeir, que impediu o empate novamente.
No segundo tempo, a Argentina teve mais volume que o Egito, mas não conseguia criar chances claras. Com um minuto, De Paul recebeu um passe na entrada da área e chapou para defesa tranquila de Shobeir. Mas aos 12 minutos, a Scaloneta sofreu o primeiro susto em um contra-ataque puxado por Hassan, que terminou com gol de Ziko, mas a arbitragem anulou com o auxílio do VAR por falta na origem da jogada. E aos 21 minutos, Salah puxou outro contra-ataque após cobrança de escanteio da Albiceleste, tocou para Hassan no lado direito, que cruzou rasteiro para Ziko balançar as redes e comemorar o segundo gol dos Faraós na partida. Aos 34 minutos, a Argentina tentou reagir com Messi fazendo um cruzamento na área, e Romero surgindo livre de marcação para cabecear e descontar o marcador. E aos 38 minutos, Messi foi acionado por Montiel dentro da área e soltou uma bomba para estufar as redes e empatar o confronto. E aos 46 minutos, Lautaro Martínez foi acionado pelo lado direito e cruzou na cabeça de Enzo Fernández, que estufou as redes e virou o confronto e deu a classificação às quartas de final para a Argentina.
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