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Dê suas notas: Argentina elimina Egito e avança na Copa do Mundo

Messi se recupera de pênalti perdido, marca gol e dá assistência

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
07/07/2026 15:16
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Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo
Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)

A Argentina está nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 em uma classificação dramática disputada nesta terça-feira (7), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. A equipe de Lionel Scaloni buscou uma virada histórica sobre o Egito e venceu por 3 a 2.

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    • Depois de sair perdendo por 2 a 0 e ver Lionel Messi desperdiçar um pênalti ainda no primeiro tempo, a Albiceleste reagiu na reta final da etapa complementar com gols de Romero, Messi e Enzo Fernández para garantir a classificação.

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    Como foi Argentina e Egito

    O primeiro tempo foi de domínio territorial da Argentina, mas de maior eficiência do Egito. Aos 14 minutos, Ibrahim abriu o placar de cabeça após cruzamento de Attia. Pouco depois, a Albiceleste teve a chance do empate, mas Messi parou em grande defesa de Shobeir na cobrança de pênalti. O goleiro egípcio voltou a aparecer em finalizações de Mac Allister e Julián Álvarez, enquanto o camisa 10 argentino ainda acertou a trave em cobrança de falta, mantendo a vantagem dos Faraós até o intervalo.

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    • Na segunda etapa, a Argentina manteve a posse de bola, mas sofreu novo golpe aos 21 minutos. Após contra-ataque puxado por Salah, Hassan cruzou rasteiro para Zico ampliar a vantagem egípcia. A reação começou aos 34, quando Messi levantou a bola na área e Romero apareceu livre para cabecear e diminuir. Quatro minutos depois, o camisa 10 recebeu passe de Montiel e acertou um forte chute para empatar. Já nos acréscimos, Lautaro Martínez cruzou da direita e Enzo Fernández apareceu livre para completar de cabeça e decretar a virada por 3 a 2, garantindo a vaga argentina nas quartas de final.

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