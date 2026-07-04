Confusão em Paraguai x França na Copa repercute: 'Libertadores' Lance envolveu Mbappé e Cubas

Durante a partida entre Paraguai e França nas oitavas da Copa do Mundo, uma confusão envolvendo Mbappé e Andrés Cubas agitou internautas nas redes sociais. O lance aconteceu após o camisa 10 sofrer uma falta e dar um empurrão no meio-campista paraguaio e gerou comparações com momentos recorrentes na Libertadores, competição sul-americana.

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Os jogadores de ambos os times se reuniram em um grande empurra-empurra, que foi rapidamente controlado pelo árbitro do Uzbequistão Ilgiz Tantashev. Nenhum cartão amarelo foi aplicado durante o incidente.

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Confira a reação de alguns torcedores nas redes sociais:

Tô vendo uma partida de Libertadores — kosei shishido 🇨🇭 (@Ia_li_lu_le_lo) July 4, 2026

Os franceses não aguentariam uma partida de Libertadores no Defensores del Chaco lotado. — Renan (@Renan_crf1) July 4, 2026

Libertadores sendo bem representada — Douglas Oliveira (@dougoliveir4) July 4, 2026

É JOGO DE LIBERTADORES! — Mundinho Palestra Itália 🇮🇹 (@Mundinho_SEP) July 4, 2026

Puro suco do futebol Sul-americano KAKAKAKAKAKAKA — Fael (@faelcrf14) July 4, 2026

Kylian Mbappé e Andrés Cubas estiveram envolvidos em confusão durante Paraguai x França na Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

Goleiro do Paraguai, Orlando Gill vendeu uniforme para salvar a vida do filho

Um dos grandes heróis da campanha histórica do Paraguai na Copa do Mundo de 2026 é o goleiro Orlando Gill. Titular absoluto da seleção paraguaia, o arqueiro foi decisivo na classificação na fase de grupos e voltou a brilhar na segunda fase, quando defendeu dois pênaltis diante da Alemanha. Antes de viver o melhor momento da carreira, porém, Gill enfrentou um dos períodos mais difíceis de sua vida fora dos gramados.

Drama pessoal

Em 2022, Orlando Gill e a esposa, Melissa Ávalos, passaram por um grande drama com o nascimento do filho, Lauti. O bebê nasceu prematuro e apresentou graves problemas de saúde, exigindo uma série de tratamentos médicos.

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Sem condições financeiras para arcar com todas as despesas, o goleiro precisou tomou a decisão de vender objetos importantes de sua carreira para ajudar a custear o tratamento do filho. Entre os itens negociados estavam luvas, chuteiras, uniformes de jogo e até a camisa utilizada quando defendeu a seleção paraguaia sub-20.

A história voltou a repercutir e viralizou nas redes sociais após Gill se tornar o grande nome da classificação histórica do Paraguai sobre a poderosa Alemanha, nas cobranças de pênaltis.

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A volta por cima

Depois de superar o difícil momento familiar, a carreira de Orlando Gill também deu uma reviravolta. No fim de 2023, o goleiro recebeu uma oportunidade no San Lorenzo, da Argentina. Inicialmente, porém, permaneceu praticamente um ano como reserva e teve poucas oportunidades para atuar.

A mudança aconteceu em 2024, quando uma sequência de lesões dos concorrentes abriu espaço para Gill assumir a titularidade. O goleiro aproveitou a chance, se firmou entre os titulares e convenceu o clube, que exerceu a opção de compra por cerca de 500 mil euros para mantê-lo em definitivo.

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A ascensão de Orlando Gill também provocou uma das decisões mais comentadas da seleção paraguaia antes da Copa do Mundo. O técnico Gustavo Alfaro optou por deixar no banco o experiente Gatito Fernández, de 38 anos, ídolo do Botafogo e titular durante boa parte das Eliminatórias.

Embora Gatito tivesse sido o dono da posição na campanha classificatória, a comissão técnica priorizou o ritmo de jogo. Como o veterano era reserva no Cerro Porteño e Gill vivia grande fase no San Lorenzo, Alfaro decidiu apostar no jovem goleiro, que assumiu a titularidade desde a estreia contra os Estados Unidos.

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Nascido em San Lorenzo, no Paraguai, em 11 de junho de 2000, Orlando Gill iniciou a carreira no Sportivo San Lorenzo e depois defendeu o Sportivo Trinidense antes de se transferir para o futebol argentino. Dono de grande envergadura, destaca-se pela segurança nas bolas aéreas e pelos rápidos reflexos.

Destaque do Paraguai na Copa

As atuações contra a Alemanha apenas confirmaram o excelente Mundial vivido por Orlando Gill. Ainda na fase de grupos, o goleiro foi eleito o melhor em campo no empate sem gols contra a Austrália. Na ocasião, realizou cinco defesas importantes, quatro delas dentro da área, e garantiu um resultado fundamental para a classificação paraguaia ao mata-mata.

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Nas quartas de final, diante da Alemanha, Gill voltou a ser decisivo. Durante os 90 minutos, fez seis grandes defesas e manteve o Paraguai vivo mesmo sob forte pressão da equipe europeia. Nas cobranças de pênaltis, brilhou mais uma vez ao defender duas cobranças, superando até o experiente Manuel Neuer e garantindo a classificação histórica da seleção paraguaia.

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