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Batistuta é sincero ao recordar interesse do Flamengo: 'Me doía'

Ídolo da Argentina foi alvo de clube carioca na década de 90

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 20:18
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Ariel Ortega e Gabriel Batistuta tiveram que dar um trato no cabelo para irem à Copa de 1998
Ariel Ortega e Gabriel Batistuta tiveram que dar um trato no cabelo para irem à Copa de 1998 (Reprodução/Fifa)

O ex-atacante Batistuta recordou o interesse que o Flamengo demonstrou na sua contratação no fim da década de 90. Ao Lance!, o segundo maior artilheiro da Seleção da Argentina foi sincero ao confirmar a proposta do clube carioca e afirmar que não aceitou por questões físicas.

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    A declaração aconteceu durante um evento da Copa do Mundo nos Estados Unidos. O ídolo do futebol argentino tem acompanhado a trajetória da seleção, que na última sexta-feira (3), venceu Cabo Verde, e assim, avançou para as oitavas de final do Mundial.

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    — Sim, houve um interesse. Mas eu não podia jogar… me doía tudo, estava velho — disse o ex-jogador.

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    • Batistuta se aposentou em 2001, quando viveu sua última jornada dentro de campo ao defender a Roma, da Itália. Na ocasião, ele se consagrou campeão da Serie A, em um time que contava com a presença ilustre dos brasileiros Aldair, Antonio Carlos Zago e Cafu.

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    Argentina na Copa do Mundo

    Com a liderança de Messi, a Argentina é uma das favoritas a vencer o Mundial deste ano. Na última sexta-feira (3), a Argentina venceu Cabo Verde pelo confronto da segunda fase do torneio. Agora, a equipe do treinador Lionel Scaloni se prepara para enfrentar o Egito, na terça-feira (7), em Atlanta, nos Estados Unidos.

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