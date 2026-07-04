Pênalti em Paraguai x França divide internautas: 'Única forma'
Lance aconteceu no segundo tempo
Paraguai e França se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Mundo e um pênalti marcado em Désiré Doué no segundo tempo dividiu opiniões nas redes sociais. A infração foi cometida por Diego Gómez aos 23 minutos da segunda etapa e, após análise do VAR, Kylian Mbappé abriu o placar.
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A França, até então, encontrava dificuldades para criar chances claras de gol devido à forte e compacta defesa paraguaia. Após abrir o placar, os europeus tiveram mais calma e, com o tempo a favor, se aproximaram da vaga para as quartas de final para enfrentar o Marrocos.
Confira algumas opiniões de internautas nas redes sociais:
a unica forma que a frança poderia abrir o placar realmente eh com um penalti que não existiu— gabriel martinelli textos e frases (@leoazevedoaaa) July 4, 2026
Aquilo foi penalti claro bicho, o mais claro da Copa— Guilherme Lobato (@GBragaLobato) July 4, 2026
calma ai cara kkkkkkkkkkkkkk isso é mt penalti— Iury Reis (@bokareage) July 4, 2026
Penalti pra frança NÃO FOI NADA SEUS CANALHASSSS (foi sim 😔😔😔😔— wellsy (@almostgris) July 4, 2026
pior que foi muito penalti— 👂 (@moonbyelle) July 4, 2026
Quantos gols Mbappé tem na Copa do Mundo?
Kylian Mbappé continua escrevendo o seu nome na história do futebol mundial com marcas impressionantes. Ao balançar as redes na partida contra o Paraguai, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o atacante francês alcançou a marca de 19 gols na história dos Mundiais e ficou a apenas um de igualar o recorde absoluto de Lionel Messi, que lidera o ranking histórico com 20 gols.
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O camisa 10 da seleção francesa iniciou o duelo das oitavas isolado na vice-artilharia histórica após ultrapassar o alemão Miroslav Klose na rodada anterior. Com o gol marcado diante dos sul-americanos, o capitão francês encostou de vez no topo do futebol moderno.
Os 19 gols de Kylian na Copa do Mundo
O desempenho de Mbappé impressiona pela regularidade e pela velocidade com que atinge suas marcas, precisando de apenas três edições do torneio para colar no topo:
|Edição da Copa
|Gols Marcados
|Desempenho da França
Rússia 2018
4 gols
Campeã
Catar 2022
8 gols
Vice-campeã (Artilheiro)
América do Norte 2026
7 gols
Em andamento
Com os 7 gols anotados no atual torneio, Mbappé divide a liderança da corrida pela Chuteira de Ouro da competição com Messi, transformando a reta final da Copa do Mundo em um duelo direto pelo prêmio.
A lista dos maiores goleadores da história dos Mundiais mostra uma disputa ponto a ponto entre os dois companheiros de artilharia da atual edição:
- Lionel Messi: 20 gols (7 nesta Copa)
- Kylian Mbappé: 19 gols (7 nesta Copa)
- Miroslav Klose: 16 gols
- Ronaldo Fenômeno: 15 gols
- Gerd Müller: 14 gols
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