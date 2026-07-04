logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Pênalti em Paraguai x França divide internautas: 'Única forma'

Lance aconteceu no segundo tempo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 19:58
Favorite o Lance! no Google
Mbappé arrumando a bola na marca do pênalti contra o Paraguai na Copa do Mundo
Mbappé abriu o placar para a França de pênalti (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

Paraguai e França se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Mundo e um pênalti marcado em Désiré Doué no segundo tempo dividiu opiniões nas redes sociais. A infração foi cometida por Diego Gómez aos 23 minutos da segunda etapa e, após análise do VAR, Kylian Mbappé abriu o placar.

  • Jogadores de Paraguai e França durante confusão na Copa do Mundo

    Confusão em Paraguai x França na Copa repercute: ‘Libertadores’

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Orlando Gill (reprodução Instagram)

    Goleiro do Paraguai, Orlando Gill vendeu uniforme para salvar a vida do filho

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • ➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

    A França, até então, encontrava dificuldades para criar chances claras de gol devido à forte e compacta defesa paraguaia. Após abrir o placar, os europeus tiveram mais calma e, com o tempo a favor, se aproximaram da vaga para as quartas de final para enfrentar o Marrocos.

    continua após a publicidade

    Confira algumas opiniões de internautas nas redes sociais:

  • O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia

    Quantos gols faltam para Mbappé superar recorde de Messi em Copas?

    Há 5 minutos
  • O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Paraguai e França, no Estádio da Filadélfia

    Quantos gols Mbappé tem na Copa do Mundo?

    Copa do Mundo 2026
    Há 12 minutos
  • Hervé Renard - Marrocos

    Treinador que assumiu seleção durante a Copa do Mundo é demitido

    Copa do Mundo 2026
    Há 28 minutos
    • Desire Doue, da França, caindo na área contra o Paraguai na Copa do Mundo
    Desire Doue, da França, sofreu pênalti contra o Paraguai na Copa do Mundo (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Quantos gols Mbappé tem na Copa do Mundo?

    Kylian Mbappé continua escrevendo o seu nome na história do futebol mundial com marcas impressionantes. Ao balançar as redes na partida contra o Paraguai, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o atacante francês alcançou a marca de 19 gols na história dos Mundiais e ficou a apenas um de igualar o recorde absoluto de Lionel Messi, que lidera o ranking histórico com 20 gols.

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    camisa 10 da seleção francesa iniciou o duelo das oitavas isolado na vice-artilharia histórica após ultrapassar o alemão Miroslav Klose na rodada anterior. Com o gol marcado diante dos sul-americanos, o capitão francês encostou de vez no topo do futebol moderno.

    continua após a publicidade

    Os 19 gols de Kylian na Copa do Mundo

    O desempenho de Mbappé impressiona pela regularidade e pela velocidade com que atinge suas marcas, precisando de apenas três edições do torneio para colar no topo:

    Edição da CopaGols MarcadosDesempenho da França

    Rússia 2018

    4 gols

    Campeã

    Catar 2022

    8 gols

    Vice-campeã (Artilheiro)

    América do Norte 2026

    7 gols

    Em andamento

    Com os 7 gols anotados no atual torneio, Mbappé divide a liderança da corrida pela Chuteira de Ouro da competição com Messi, transformando a reta final da Copa do Mundo em um duelo direto pelo prêmio.

    continua após a publicidade

    A lista dos maiores goleadores da história dos Mundiais mostra uma disputa ponto a ponto entre os dois companheiros de artilharia da atual edição:

      1.
    1. Lionel Messi: 20 gols (7 nesta Copa)
      2. 2.
    2. Kylian Mbappé: 19 gols (7 nesta Copa)
      3. 3.
    3. Miroslav Klose: 16 gols
      4. 4.
    4. Ronaldo Fenômeno: 15 gols
      5. 5.
    5. Gerd Müller: 14 gols

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    continua após a publicidade

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Bruno Guimarães durante treino da Seleção nos Estados Unidos

    Seleção Brasileira

    Bruno Guimarães promete 'morrer em campo' pelo Brasil por vaga nas quartas

    Há 1 hora
    Matías Galarza comemora gol convertido contra a Alemanha

    Copa do Mundo 2026

    Onde joga Galarza, meia ex-Vasco que é destaque do Paraguai na Copa?

    Há 1 hora
    Orlando Gill (reprodução Instagram)

    Copa do Mundo 2026

    Goleiro do Paraguai, Orlando Gill vendeu uniforme para salvar a vida do filho

    Há 2 horas
    Gabriel Martinelli durante o treino da Seleção nos EUA

    Seleção Brasileira

    Brasil x Noruega: por que Martinelli virou favorito na vaga de Paquetá

    Há 2 horas
    Seleção canadense se despediu da Copa do Mundo. (Canadá/Divulgação)

    Copa do Mundo 2026

    Canadá se torna o primeiro país-sede a ser eliminado nesta Copa do Mundo

    Há 2 horas
    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Paraguai x França reúne líderes do power ranking da Fifa na Copa do Mundo

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Brasil e Noruega se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

    Brasil x Noruega: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Cristiano Ronaldo cobrando pênalti

    Goleiro da Espanha pede atenção com Cristiano Ronaldo em decisão na Copa

    O meio-campista marroquino #08 Azzedine Ounahi comemora o primeiro gol de sua equipe com os companheiros durante a partida da fase 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 entre Canadá e Marrocos

    Dê suas notas: Marrocos despacha Canadá e avança para as quartas da Copa

    Ounahi finaliza para abrir o placar para Marrocos sobre o Canadá em cobrança de falta ensaiada

    Canadá x Marrocos: veja os melhores momentos do jogo das oitavas da Copa do Mundo

    Pins da Copa do Mundo são dados aos jornalistas que acompanham o torneio

    Pins das sedes viram troféus para jornalistas na cobertura da Copa

    Azzedine Ounahi (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Quem é Azzedine Ounahi, herói da classificação de Marrocos na Copa?

    As transmissões capitaneadas por Galvão Bueno e a atuação do Desimpedidos e N Sports no digital / (Foto: Divulgação)

    N Sports, que tem Galvão Bueno como sócio, alcança vice-liderança na Copa

    Vini Jr aponta para a cabeça em comemoração do gol do Brasil sobre a Escócia na Copa do Mundo

    Patrocinadora reforça estratégia com Vini Jr e Cristiano Ronaldo como embaixadores na Copa

    O goleiro de Marrocos, Yassine Bounou (nº 01), defende o pênalti do atacante da Holanda, Crysencio Summerville (nº 24), durante a disputa de pênaltis na partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Holanda e Marrocos, no Monterrey Stadium, em Guadalupe (Foto: Alfredo Estrella / Afp)

    Goleiro de Marrocos completa um ano invicto e leva seleção às quartas