Pênalti em Paraguai x França divide internautas: 'Única forma' Lance aconteceu no segundo tempo

Paraguai e França se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Mundo e um pênalti marcado em Désiré Doué no segundo tempo dividiu opiniões nas redes sociais. A infração foi cometida por Diego Gómez aos 23 minutos da segunda etapa e, após análise do VAR, Kylian Mbappé abriu o placar.

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A França, até então, encontrava dificuldades para criar chances claras de gol devido à forte e compacta defesa paraguaia. Após abrir o placar, os europeus tiveram mais calma e, com o tempo a favor, se aproximaram da vaga para as quartas de final para enfrentar o Marrocos.

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Confira algumas opiniões de internautas nas redes sociais:

a unica forma que a frança poderia abrir o placar realmente eh com um penalti que não existiu — gabriel martinelli textos e frases (@leoazevedoaaa) July 4, 2026

Aquilo foi penalti claro bicho, o mais claro da Copa — Guilherme Lobato (@GBragaLobato) July 4, 2026

calma ai cara kkkkkkkkkkkkkk isso é mt penalti — Iury Reis (@bokareage) July 4, 2026

Penalti pra frança NÃO FOI NADA SEUS CANALHASSSS (foi sim 😔😔😔😔 — wellsy (@almostgris) July 4, 2026

pior que foi muito penalti — 👂 (@moonbyelle) July 4, 2026

Desire Doue, da França, sofreu pênalti contra o Paraguai na Copa do Mundo (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Quantos gols Mbappé tem na Copa do Mundo?

Kylian Mbappé continua escrevendo o seu nome na história do futebol mundial com marcas impressionantes. Ao balançar as redes na partida contra o Paraguai, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o atacante francês alcançou a marca de 19 gols na história dos Mundiais e ficou a apenas um de igualar o recorde absoluto de Lionel Messi, que lidera o ranking histórico com 20 gols.

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O camisa 10 da seleção francesa iniciou o duelo das oitavas isolado na vice-artilharia histórica após ultrapassar o alemão Miroslav Klose na rodada anterior. Com o gol marcado diante dos sul-americanos, o capitão francês encostou de vez no topo do futebol moderno.

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Os 19 gols de Kylian na Copa do Mundo

O desempenho de Mbappé impressiona pela regularidade e pela velocidade com que atinge suas marcas, precisando de apenas três edições do torneio para colar no topo:

Edição da Copa Gols Marcados Desempenho da França Rússia 2018 4 gols Campeã Catar 2022 8 gols Vice-campeã (Artilheiro) América do Norte 2026 7 gols Em andamento

Com os 7 gols anotados no atual torneio, Mbappé divide a liderança da corrida pela Chuteira de Ouro da competição com Messi, transformando a reta final da Copa do Mundo em um duelo direto pelo prêmio.

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A lista dos maiores goleadores da história dos Mundiais mostra uma disputa ponto a ponto entre os dois companheiros de artilharia da atual edição:

1 . Lionel Messi: 20 gols (7 nesta Copa) 2 . Kylian Mbappé: 19 gols (7 nesta Copa) 3 . Miroslav Klose: 16 gols 4 . Ronaldo Fenômeno: 15 gols 5 . Gerd Müller: 14 gols

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