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Torcedores da Argentina arremessam objetos em fãs de Cabo Verde

Confusão foi registrada por influenciador

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 11:51
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Torcedores de Cabo Verde e da Argentina nas arquibancadas do Hard Rock Stadium, em Miami
Torcedores de Cabo Verde e da Argentina nas arquibancadas do Hard Rock Stadium, em Miami (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

Torcedores da Argentina arremessaram copos e garrafas plásticas em direção aos fãs de Cabo Verde durante o jogo válido pela segunda fase da Copa do Mundo. Os casos foram denunciados nas redes sociais após o gol de Cuti Romero, que decretou a vitória da Albiceleste por 3 a 2.

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    O influenciador Daniel Braune esteve presente em um dos setores do Hard Rock Stadium ao lado de torcedores de Cabo Verde. Em um vídeo, o profissional faz a denúncia com um vídeo em que mostra objetos sendo jogados de um grupo para outro.

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    • Em um primeiro tempo de domínio da Argentina sobre Cabo Verde, Messi teve a primeira boa chance no início do jogo ao ser acionado pelo lado esquerdo da área, bater cruzado, mas pela linha de fundo. Em uma falta da entrada da área, o camisa 10 cobrou por cima da barreira rival, mas Vozinha fez uma defesa tranquila. E aos 28 minutos, Messi recebeu um lançamento longo de Lisandro Martínez na área, dominou e bateu de perna esquerda para estufar as redes. Nos minutos finais, Enzo Fernández quase ampliou após aproveitar uma bola na entrada da área e chutar para uma grande intervenção de Vozinha.

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    No segundo tempo, Cabo Verde voltou melhor do que a Argentina em busca do empate. Na primeira chance, Deroy Duarte aproveitou uma rebatida da defesa sul-americana e chutou rasteiro para defesa de Dibu. E aos 13 minutos, Duarte recebeu uma bola de Ryan Mendes pelo lado direito da área, bateu cruzado e balançou as redes para igualar o marcador. A Albiceleste respondeu com Messi tabelando com Lautaro Martínez, saindo na cara do gol e finalizando para grande defesa de Vozinha. E em uma cobrança de falta, o camisa 10 aproveitou um momento em que o goleiro cabo-verdiano terminava de arrumar a barreira para finalizar, mas Vozinha fez outra grande intervenção. Nos acréscimos, Messi teve a chance de dar a vitória para a Argentina com uma cobrança de falta rasteira, mas Vozinha defendeu de manchete.

    Na prorrogação, a Argentina ampliou o marcador sobre Cabo Verde aos dois minutos da etapa inicial. Em cobrança de escanteio de Messi, Mac Allister desviou, Lisandro Martínez dominou e chutou com força para estufar as redes. Mas aos 12 minutos, Sidny Cabral recebeu uma virada de bola para o lado esquerdo, driblou Mac Allister e soltou um balaço de fora da área para marcar um golaço e empatar o duelo. Nos acréscimos, Messi recebeu um passe na área e chutou de primeira, mas Vozinha fez uma grande defesa.

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    No segundo tempo da prorrogação, a Argentina voltou à frente do placar em nova cobrança de escanteio de Messi na cabeça de Cuti Romero, que estufou as redes e recolocou a Albiceleste na frente aos cinco minutos. Cabo Verde teve uma grande chance de empatar em uma cobrança de falta de Sidny Cabral, mas Dibu Martínez fez grande defesa para impedir um novo empate.

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    Torcedores de Cabo Verde celebram gol de Deroy Duarte contra a Argentina na Copa do Mundo
    Torcedores de Cabo Verde celebram gol de Deroy Duarte contra a Argentina na Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna/AFP)
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