Atuação de Memphis Depay em derrota da Holanda repercute: 'Diz o suficiente'

Atuação de Memphis Depay, jogador do Corinthians, durante o amistoso visando a Copa do Mundo entre Holanda e Argélia, nesta quarta-feira (03), em Rotterdam, virou assunto entre os internautas que assistiam. A partida que terminou em 1 a 0 para os africanos, teve como destaque Hadj-Moussa que marcou o único gol do amistoso.

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Memphis esteve no banco durante o primeiro tempo inteiro, mas, no intervalo do segundo tempo o atacante entrou, no entanto, a Holanda perdeu a intensidade e passou a tomar mais pressão da Argélia. Mesmo com algumas chances criadas durante a segunda etapa, Depay passou em branco na partida.

Nas redes sociais, torcedores dividiram opiniões ao comentar sobre a atuação do jogador, com alguns afirmando que diz muito sobre o momento do atleta, e outros defendendo a entrada de Memphis.

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Veja a repercussão:

Tradução: Summerville, Reijnders, Van Hecke, Gravenberch, Kluivert, destaques. Van Dijk, Memphis, de Ven, Hato, De Jong também muito bem. Nós vamos ganhar esta Copa do Mundo de qualquer jeito, independentemente do resultado desta partida. Tomara que seja um chamado para acordar.

Tradução: A Argélia estava muito forte, estável e bem entrosada. A Holanda ainda está em busca de um time titular fixo. Koeman precisa parar de uma vez com Memphis Depay e Weghorst. O que eles sabem fazer bem é rezar juntos, mas jogar futebol não dá mais.

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Tradução: Memphis e Depay podem ir juntos ao Mundial enchendo as garrafas d'água. Assim, também não atrapalham ninguém.

Tradução: A forma como #Depay e #Memphis acabaram de perder a bola me diz o suficiente para o futuro #nedalg #oranje

Tradução: Malen definitivamente não está no nível de Memphis Depay como CF, mal posso esperar para ele entrar no intervalo #NEDALG

Como foi a partida?

Texto de: João Brandão.

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Na etapa inicial, a Holanda pressionou a Argélia, mas não conseguiu movimentar o placar apesar do grande volume. Na primeira boa chegada, Malen recebeu uma bola dentro da área, girou o corpo e bateu de canhota, mas carimbou a trave. Em outra oportunidade, Gakpo foi acionado no meio de campo, avançou até a entrada da área e soltou uma bomba para grande defesa de Luca Zidane. Na sequência, Reijnders recebeu um passe pelo lado direito da área e bateu de primeira para outra intervenção do goleiro adversário. A Argélia respondeu em um erro na saída da Laranja Mecânica em que Mahrez achou Amoura livre de marcação na área, mas o argelino demorou para finalizar e desperdiçou grande chance ao chutar pela linha de fundo com a chegada da marcação rival.

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No segundo tempo, a Holanda mudou grande parte da equipe, incluindo a entrada de Memphis, mas perdeu intensidade e não conseguiu pressionar a Argélia da mesma forma. Ainda assim, Malen desperdiçou grande chance ao ser acionado pelo lado direito da área e chutar cruzado, mas pela linha de fundo. Em boa oportunidade criada por Kluivert, o atacante encontrou espaço para finalizar de fora da área, e Zidane foi obrigado a fazer grande defesa. Na reta final, Memphis aproveitou um corte da defesa após cruzamento da esquerda e acertou um belo chute da entrada da área, mas Zidane caiu para salvar seu time mais uma vez. Mas aos 40 minutos, Hadj Moussa foi lançado pelo lado direito, cortou a marcação para o meio e finalizou no ângulo para marcar um golaço pela Argélia.

Tijjani Reijnders durante derrota da Holanda por 1 a 0 para a Argélia em amistoso antes da Copa do Mundo. (Foto: Bas Czerwinski / ANP / AFP)

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✅ Ficha técnica

Holanda 0 🆚1 Argélia

Amistoso

📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de junho de 2026, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Feyenoord Stadium, Rotterdam (HOL)

🥅 Gols: Hadj-Moussa, 40'/2ºT (0-1)

🟨 Cartões amarelos: -

🟥 Cartões vermelhos: -

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