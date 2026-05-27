Holanda anuncia convocados para a Copa do Mundo; veja a lista

Seleção compõe o grupo F e estreia contra o Japão, dia 14 de junho

Gabriel Andrade
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/05/2026
09:37
Atualizado há 2 minutos
Holanda comemora gol diante da Lituânia (Foto: John Thys / AFP)
imagem cameraHolanda comemora gol diante da Lituânia (Foto: John Thys / AFP)
Nesta quarta-feira, o técnico Ronald Koeman anunciou os 26 convocados que irão representar a seleção da Holanda na Copa do Mundo de 2026. Koeman leva jogadores como Memphis Depay e Van Dijk, mantendo a base remanescente da última Copa e apostando na mescla entre os experientes e a nova geração, o goleiro Verbruggen e o meia Gravenberch.

Veja os convocados da Holanda para a Copa do Mundo 

Goleiros

Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton); 

Defensores

Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter de Milão), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham); 

Meio-campistas 

Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique de Marselha), Mats Wieffer (Brighton); 

Atacantes 

Memphis Depay (Corinthians), Brian Brobbey (Sunderland), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham),Wout Weghorst (Ajax). 

Dentre os destaques está o próprio atacante Memphis Depay, do Corinthians, que vai para a sua terceira Copa do Mundo. As novidades são Summervill e os retornos de De Roon e Wieffer, enquanto uma ausência sentida foi Frimbong. Mesmo não estando entre as favoritas, a Holanda buscará manter a tradição na competição, a qual tem três vice-campeonatos, e aposta em um setor defensivo imponente e um meio-campo rejuvenescido.

A Holanda figura no grupo F e estreia no dia 14 de junho, contra o Japão, no Texas. Na sequência, enfrenta a Suécia (20 de junho), em Houston, e encerra a fase de grupos contra a Tunísia (25 de junho), no Kansas.

