O atacante Memphis Depay, do Corinthians, apresentou-se à seleção da Holanda no KNVB Campus, Centro de treinamento da federação, na cidade de Zeist, para a preparação de olho na Copa do Mundo. O camisa 10, inclusive, participou da primeira atividade comandada pelo técnico Ronald Koeman.

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Segundo informações divulgadas inicialmente pelo jornalista holandês Jeroen Kapteijns, apenas Jurriën Timber, que jogou a final da Liga dos Campeões, esteve ausente. Na atividade, a federação liberou a entrada de 1.500 torcedores.

Memphis Depay, do Corinthians, vai disputar a sua terceira Copa do Mundo. O holandês, inclusive, será o primeiro jogador do Campeonato Brasileiro a disputar um Mundial por uma seleção europeia.

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A Holanda está no grupo F e estreia no dia 14 de junho, contra o Japão, no Texas. Na sequência, enfrenta a Suécia (20 de junho), em Houston, e encerra a fase de grupos contra a Tunísia (25 de junho), no Kansas.

O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.

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Memphis vai para sua terceira Copa do Mundo (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Memphis Depay pela Seleção da Holanda

Memphis Depay entrou para a história da seleção da Holanda no ano passado ao se tornar o maior artilheiro do país. Com 55 gols em 107 partidas pelos Países Baixos, o atacante do Corinthians também soma 32 assistências e mantém média de participação em gol a cada 69 minutos. Os números ainda destacam 2.4 passes decisivos por jogo, 3.6 finalizações por partida e nota média 7.70 no Sofascore.

O camisa 10 estreou pela seleção principal neerlandesa em 15 de outubro de 2013, em duelo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014. No Mundial disputado no Brasil, Memphis ganhou destaque ao marcar o gol da vitória sobre a Austrália e se tornar o jogador mais jovem da Holanda a balançar as redes em Copas, aos 20 anos e quatro meses. Durante a campanha, também marcou contra o Chile e terminou indicado ao prêmio de Melhor Jogador Jovem da competição, conquistado por Paul Pogba.

Na Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar, Memphis voltou a ser decisivo pela seleção neerlandesa. O atacante marcou nas oitavas de final diante dos Estados Unidos e alcançou a vice-liderança entre os maiores goleadores da história da Holanda, ficando atrás apenas de Robin van Persie. O desempenho consolidou ainda mais a importância do jogador na equipe nacional.

Três anos depois, em junho de 2025, Memphis igualou os 50 gols de Van Persie ao marcar duas vezes na vitória sobre Malta, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Além da eficiência ofensiva, o atacante apresenta números consistentes em outros fundamentos, com 53% de aproveitamento nos dribles, 47% de conversão em grandes chances e média de quatro duelos ganhos por partida pela seleção neerlandesa.

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