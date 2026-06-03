Argentina faz primeiro treino para Copa e atualiza situação de Messi e outros lesionados

A Argentina realizou nesta terça-feira (2), em Kansas City, seu primeiro treino nos Estados Unidos visando a disputa da Copa do Mundo. Na primeira atividade com os 26 convocados reunidos, a seleção comandada por Lionel Scaloni teve boas notícias em relação ao departamento médico e viu alguns dos jogadores lesionados avançarem em seus processos de recuperação.

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Ao todo, dez atletas chegaram à preparação com algum tipo de problema físico. Entre eles, Cristian Romero e Julián Álvarez já participaram normalmente de toda a atividade ao lado dos companheiros. Thiago Almada, que vinha se recuperando de uma lesão muscular, também foi liberado e trabalhou sem restrições.

Outras duas evoluções importantes foram registradas entre os laterais direitos. Nahuel Molina e Gonzalo Montiel, ambos em recuperação de lesões musculares, realizaram trabalhos com bola em campo e deram mais um passo rumo ao retorno. A expectativa da comissão técnica é contar com os dois em condições de disputar a estreia da Argentina no Mundial.

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Os lesionados que ainda preocupam

No gol, Emiliano Martínez sofreu uma pequena fratura em um dos dedos durante o aquecimento da final da Liga Europa. A expectativa é que seja desfalque, pelo menos, nos jogos entre Honduras e Islândia - próximos amistosos -, mas que esteja recuperado pensando na estreia.

Nicolás Paz é um dos casos que mais exigem acompanhamento do departamento médico. O meia sofreu um traumatismo em abril e continuará sendo monitorado diariamente até os momentos finais antes do primeiro jogo. Enquanto isso, Nicolás González segue em observação, mas também deve ser ausência nos próximos amistosos.

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Leandro Paredes foi o último jogador a entrar no departamento médico da seleção. O volante sofreu uma distensão no isquiotibial direito durante compromisso pelo Boca Juniors e está fora dos amistosos. Sua recuperação será acompanhada de perto nos próximos dias.

Messi deve ser poupado no próximo amistoso (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

Situação de Messi

Quanto a Lionel Messi, craque da seleção argentina, a situação é vista com muito mais cuidado. O camisa 10 apresentou uma inflamação no isquiotibial esquerdo, mas os exames descartaram ruptura muscular. A tendência é que seja poupado diante de Honduras e ganhe alguns minutos contra a Islândia, com foco total em chegar em plenas condições para a estreia da Argentina, que acontece no dia 16, contra a Argélia.

A Argentina terá dois amistosos, contra Honduras - no dia 6 -, e contra a Islândia, no dia 9.