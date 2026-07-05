Haaland e Odegaard vão jogar contra o Brasil? Noruega divulga escalação
Confira as escalações para o duelo de logo mais
As duas principais estrelas da Noruega estão confirmadas para enfrentar o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo: Haaland, do Manchester City, e Odegaard, do Arsenal, foram escalados entre os 11 iniciais. Os jogadores são os dois principais destaques da equipe norueguesa e formam uma dupla de colocar medo em qualquer adversário.
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Além dos craques Haaland e Odegaard, confira os outros jogadores da Noruega escalados para iniciar o duelo contra o Brasil:
🔴Escalação da Noruega: (Técnico: Stale Solbakken)
Nyland; Ajer, Heggem, Wolfe e Julian Ryerson, Berge, Patrick Berg e Odegaard; Nusa, Alexander Sorloth e Haaland
🟡Escalação do Brasil: (Técnico: Carlo Ancelotti)
Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli; Vini Jr., Rayan e Matheus Cunha
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Se liga Brasil! Odegaard e Haaland são trunfos da Noruega
Os principais destaques individuais da Noruega nesta Copa do Mundo são do setor ofensivo, cada um com um papel essencial para o funcionamento do time treinado por Stale Solbakken. O maestro é Martin Odegaard, meia do Arsenal, que dita o ritmo de jogo e escolhe quando segurar a bola ou acelerar o ataque com passes verticais. O ponta Antonio Nusa, promessa de 21 anos do RB Leipzig, é quem oferece o diferencial do 1x1, das jogadas individuais desequilibrantes. E o maior astro, claro, é o goleador Erling Haaland, do Manchester City.
Este trio torna a seleção norueguesa letal e versátil. Odegaard, que já distribuiu três assistências no Mundial, é um perigo sempre que tem a bola, seja com ela rolando ou parada. Quando puxa os contra-ataques noruegueses, mapeia as movimentações de Nusa, Haaland e Alexander Sorloth, o outro elemento do quarteto ofensivo.
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