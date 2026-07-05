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Haaland e Odegaard vão jogar contra o Brasil? Noruega divulga escalação

Confira as escalações para o duelo de logo mais

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 16:23
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Haaland chega ao MetFlife Stadium para Brasil x Noruega
Haaland chega ao MetFlife Stadium para Brasil x Noruega (Foto: ANGELA WEISS/AFP)

As duas principais estrelas da Noruega estão confirmadas para enfrentar o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo: Haaland, do Manchester City, e Odegaard, do Arsenal, foram escalados entre os 11 iniciais. Os jogadores são os dois principais destaques da equipe norueguesa e formam uma dupla de colocar medo em qualquer adversário.

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    • Além dos craques Haaland e Odegaard, confira os outros jogadores da Noruega escalados para iniciar o duelo contra o Brasil:

    🔴Escalação da Noruega: (Técnico: Stale Solbakken)
    Nyland; Ajer, Heggem, Wolfe e Julian Ryerson, Berge, Patrick Berg e Odegaard; Nusa, Alexander Sorloth e Haaland

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    🟡Escalação do Brasil: (Técnico: Carlo Ancelotti)
    Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli; Vini Jr., Rayan e Matheus Cunha

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    Se liga Brasil! Odegaard e Haaland são trunfos da Noruega

    Os principais destaques individuais da Noruega nesta Copa do Mundo são do setor ofensivo, cada um com um papel essencial para o funcionamento do time treinado por Stale Solbakken. O maestro é Martin Odegaard, meia do Arsenal, que dita o ritmo de jogo e escolhe quando segurar a bola ou acelerar o ataque com passes verticais. O ponta Antonio Nusa, promessa de 21 anos do RB Leipzig, é quem oferece o diferencial do 1x1, das jogadas individuais desequilibrantes. E o maior astro, claro, é o goleador Erling Haaland, do Manchester City.

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    Este trio torna a seleção norueguesa  letal e versátil. Odegaard, que já distribuiu três assistências no Mundial, é um perigo sempre que tem a bola, seja com ela rolando ou parada. Quando puxa os contra-ataques noruegueses, mapeia as movimentações de NusaHaaland e Alexander Sorloth, o outro elemento do quarteto ofensivo.

    ➡️ Erling Haaland: o obcecado por gols que mudou a história da Noruega

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