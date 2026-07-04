Goleiro da Espanha pede atenção com Cristiano Ronaldo em decisão na Copa Clássico Ibérico decidirá vaga nas quartas de final do Mundial

Goleio da Espanha, Unai Simón foi o escolhido deste sábado (4) para conceder entrevista coletiva e projetar o duelo com Portugal, na segunda, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. O arqueiro, em uma das respostas, pediu atenção ao craque Cristiano Ronaldo, mas apimentou o clima do jogo ao falar do atacante.

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— Ele não é o mesmo de anos atrás, mas temos que mantê-lo longe da área. Ele já mostrou isso na final da Liga das Nações. O que ele tem a seu favor agora é que ele é letal dentro da área. Ele cria muitas chances sozinho. Não sei como controlá-lo. Temos que estar preparados para tudo e mantê-lo o mais longe possível da área — disse o goleiro da seleção espanhola.

A partida entre Espanha e Portugal será a principal das oitavas e final da Copa do Mundo, no primeiro cruzamento de duas favoritas ao título. Na opinião de Unai Simón, ele e seus companheiros chegam em alta após a classificação sem sustos e com grande desempenho na vitória por 3 a 0 sobre a Áustria.

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— É melhor enfrentar Portugal depois da partida contra a Áustria do que ter avançado de qualquer outra forma. Os adversários vão melhorar, mas estamos numa boa sequência. Vai ser uma partida mais competitiva — destacou, pedindo atenção quanto à qualidade dos adversários.

— Temos que nos concentrar no nosso jogo, sem esquecer que Portugal nos venceu na Liga das Nações. Sabemos que temos de fazer um grande jogo, sem lapsos de concentração, e estar perto do nível que todos desejamos.

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Unai Simón, goleiro da Espanha (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP)

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Veja outras respostas do goleiro da Espanha:

Contribuição defensiva de Yamal

— Não precisamos convencê-lo. Ele é decisivo no ataque e nos ajuda muito na defesa. Ele está muito ansioso para provar seu valor, e não precisamos convencê-lo de nada. Ele sabe disso e diz isso.

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Copa para os goleiros

— contece em todas as Copas do Mundo. Isso significa que a posição de goleiro é crucial, embora às vezes muito ingrata. Goleiros que vêm das categorias de base precisam estar cientes disso. Os atacantes são os que aparecem nas manchetes, mas na Copa do Mundo sempre haverá goleiros excepcionais.