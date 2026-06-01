Técnico do Flamengo, Leonardo Jardim encontra Jorge Jesus no Rio

O técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, se encontrou nesta segunda-feira (1º) com Jorge Jesus, ex-comandante da equipe rubro-negra. O registro foi compartilhado nas redes sociais por Jardim, que recebeu o compatriota português durante a passagem dele pelo Rio de Janeiro.

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Jesus está no Brasil durante o período de férias após deixar o comando do Al-Nassr, da Arábia Saudita. No último sábado (30), ele esteve no Maracanã para acompanhar a vitória do Flamengo sobre o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vez que o treinador assistiu a uma partida do clube no estádio desde sua saída, em 2020.

Após o jogo, Leonardo Jardim já havia revelado a intenção de se reunir com o ex-técnico rubro-negro e destacou a relação construída entre os dois ao longo dos anos.

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— Ainda não (falou com Jesus). Vou aproveitar para ver se vamos jantar ou almoçar amanhã. Estive sempre trabalhando. Quando se trabalha, o tempo é pouco. Hoje foi dia de concentração, ontem teve treino à tarde. Houve pouco tempo, mas se tiver essa possibilidade óbvio que queremos estar juntos. Uma coisa é o futebol, outra é a nossa relação. O Jesus, em 2020, quando saiu (do Flamengo), me telefonou para vir para cá. Ele acreditava que eu era boa solução para o Flamengo. Acabou que não aconteceu, somente em 2026.

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Durante a visita ao Maracanã, Jorge Jesus recebeu manifestações de parte dos torcedores presentes. O treinador chegou ao estádio acompanhado de Alfredo Almeida, diretor das categorias de base do Flamengo.

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Mais tarde, o português também se reuniu com integrantes do elenco campeão de 2019. Participaram do encontro Filipe Luís, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Diego Ribas, Vitinho e Diego Alves.

Jorge Jesus comandou o Flamengo entre 2019 e 2020. No período, dirigiu a equipe em 58 partidas, com 44 vitórias, 10 empates e quatro derrotas. Sob seu comando, o clube conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana.

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Técnico do Flamengo, Leonardo Jardim ao lado de Jorge Jesus, ídolo do clube (Foto: Reprodução)

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