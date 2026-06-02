Arrascaeta, do Flamengo, sente lesão e pode ser cortado da Copa do Mundo

Meia do Flamengo, Arrascaeta deixou um treinamento do Uruguai com dores e pode ser cortado da Copa do Mundo de 2026. O jogador irá passar por exames médicos para entender a gravidade da lesão muscular, segundo o "El País".

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Arrascaeta não entra em campo desde o fim de abril após ter quebrado a clavícula no jogo entre Flamengo e Estudiantes, pela Libertadores, no dia 29 de abril. Há cerca de duas semanas, o Rubro-Negro chegou a liberar o meia com antecedência para seguir o tratamento no Uruguai visando a preparação para a Copa do Mundo.

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Na Copa do Mundo, o Uruguai tem estreia marcada para enfrentar a Arábia Saudita, no dia 15 de junho, em Miami. Na sequência, a Celeste tem compromissos contra Cabo Verde e Espanha em busca de uma classificação ao mata-mata.

Como foi Arrascaeta na Copa do Mundo em 2022?

Na Copa do Mundo de 2022, Arrascaeta foi o protagonista do Uruguai e autor dos únicos dois gols da Celeste na competição na vitória por 2 a 0 sobre Gana. No entanto, o jogador do Flamengo foi eliminado de forma precoce, uma vez que a equipe sul-americana foi eliminada ainda na fase de grupos.

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