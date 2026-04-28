Cuca diz que Santos agora precisa de 100% de aproveitamento para seguir na Sul-Americana

A situação do Santos na Sul-Americana está complicada. Isso porque o time brasileiro conquistou apenas dois pontos em nove disputados até aqui nos três primeiros jogos da fase de grupos do torneio continental. Apesar disso, o técnico Cuca acredita que é possível buscar a classificação, mas sabe que o time precisará de "100% de aproveitamento" nas últimas rodadas.

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Após o empate por 1 a 1 com o San Lorenzo, em Buenos Aires, na Argentina, o treinador não acredita que tenha sido um mau resultado, já que é um adversário difícil de ser batido em sua casa. Cuca avaliou a partida e acredita que o Santos poderia ter saído com a vitória nesta rodada para tentar deixar a lanterna do Grupo D.

- Aqui é um lugar muito difícil de jogar, um adversário mega complicado por diversos fatores, pela campanha que estão fazendo, adversário direto, a presença do Neymar motivou a cidade toda. Nós saímos atrás do placar, um jogo muito perigoso, de muita intensidade, a exemplo do que também foi na Bahia. Dessa vez fizemos o gol de empate, tivemos a chance de remontar e fazer 2 a 1, eu acho que controlamos muito bem o jogo - iniciou o treinador alvinegro.

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- No período em que tomamos o gol não estávamos bem, mas depois controlamos, predominamos o jogo, tabelamos bem, mas naquele último passe, na hora de deixar o companheiro na cara do gol, falhamos mais de uma vez. Se não fosse isso, quem sabe sairíamos com a vitória. Um empate aqui não é um mau resultado, porque a gente transfere para casa agora as últimas partidas, temos que agora fazer 100% de aproveitamento para seguir na competição - desabafou Cuca.

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Sistema defensivo do Santos

- Eu não vejo que o sistema defensivo esteja mal. Se a gente pegar o segundo tempo, não lembro de uma chance clara do adversário... O Brazão pegou uma bola que era para ter sido gol, era praticamente indefensável e temos que valorizar. Aqui é um lugar muito difícil de jogar e a defesa se mostrou muito bem, com exceção do gol que tomamos e de outra jogada do primeiro tempo. A equipe deles no jogo aéreo é muito forte, foi um jogo bem disputado - finalizou o treinador.

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Dos últimos três jogos que restam para o Santos tentar buscar a vaga para a próxima fase da Sul-Americana, dois serão em casa, contra San Lorenzo, no dia 20, e Deportivo Cuenca, no dia 26, pela quinta e sexta rodada, respectivamente. Antes, no entanto, atuará fora de seus domínios contra o Deportivo Recoleta, no dia 5.

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Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress



