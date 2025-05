Carlo Ancelotti ainda está a duas semanas do seu primeiro dia como técnico da Seleção Brasileira, mas já tem questões sérias para resolver. O comandante, que seguirá no Real Madrid até o dia 25 de maio, precisará definir de maneira urgente a lista de convocados para a Data Fifa de junho.

O Brasil terá dois compromissos logo no primeiro terço do mês: no dia 5, visita o Equador em Guayaquil, e cinco dias depois, recebe o Paraguai na Neo Química Arena. A lista provisória, com 55 nomes, deve ser entregue pela Confederação Brasileira de Futebol até o dia 18, e espera-se que a definitiva seja anunciada pelo europeu em coletiva já nas primeiras horas de sua jornada em solo verde e amarelo.

Entretanto, mesmo com a dificuldade logística, Carletto se manteve tranquilo quanto à convocação. Perguntado em entrevista coletiva sobre o chamado inicial, o italiano apenas afirmou que sua cabeça segue no Real até a última rodada de La Liga.

- Eu tenho que pensar nos jogos do Madrid. Temos um jogo amanhã, um jogo no final de semana, e no dia 25, encerramos contra a Real Sociedad. Tenho essas duas semanas já planejadas na minha cabeça, e no dia 26, terei outras coisas para fazer.

🔰 Como Ancelotti definirá a convocação da Seleção?

Segundo anunciado pelo presidente Ednaldo Rodrigues, a CBF alinhará a possível lista na quarta-feira (14). Rodrigo Caetano, coordenador executivo da Seleção, e o coordenador técnico Juan estarão na Espanha para encontrar com o treinador, a fim de debater as questões que envolvem o começo de trabalho.

Como técnico do Real, Ancelotti ainda tem mais três compromissos a cumprir, sendo todos válidos por La Liga. Os Merengues, ainda com chances matemáticas de título, recebem o Mallorca nesta quarta, às 16h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu; quatro dias depois, visitam o Sevilla no Ramón Sánchez Pizjuán; e o italiano fecha um ciclo de quatro anos na área técnica de Chamartín diante da Real Sociedad, no dia 25.

