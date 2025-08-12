Sorteio da Copa do Brasil: Rizek coloca dois favoritos ao título do torneio

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil ocorre nesta terça-feira (12), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Athletico Paranaense, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco seguem no torneio. Jornalista da Globo, André Rizek colocou a Raposa e o Alvinegro carioca como favoritos ao título da competição.

continua após a publicidade

- Os oito times têm chance de levantar o caneco da Copa do Brasil. Mata-Mata, todo mundo tem estádio, torcida, história... Na soma, são 14 títulos de Copa do Brasil. É óbvio quando eu digo que eles têm chances, são em níveis diferentes. É claro que isso vai depender do sorteio, do cruzamento que vai levar cada um deles à decisão - começou Rizek.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Na prateleira dos favoritos, vou colocar Cruzeiro e Botafogo. Uma prateleira abaixo, de quem acho que vem muito forte, vou colocar Corinthians, Atlético-MG e o grande copeiro do Brasil nesse ano, que é o Fluminense. Correndo por fora, eu vou colocar o Bahia. E na categoria de quem pode surpreender, vou colocar o Furacão e o Vasco - completou.

continua após a publicidade

Como será o sorteio da Copa do Brasil?

O regulamento do sorteio das quartas de final é semelhante ao das oitavas de final, e, assim como antes, os clubes não serão divididos por potes. Desta forma, não há restrição de confrontos, podendo haver clássicos. A grande novidade é que já definirá o chaveamento até a final, que está prevista para ser disputada entre 2 e 9 de novembro.

Desde o ano passado, a CBF estabeleceu que as finais da Copa do Brasil não serão mais durante a semana, mas aos fins de semana.

➡️ Copa do Brasil: veja o caminho dos times classificados para as quartas de final

Próximas datas da Copa do Brasil

Sorteio das quartas de final: terça-feira, dia 12 de agosto, às 10h;

Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;

Semifinais: 5 e 19 de outubro;

Finais: 2 e 9 de novembro.

continua após a publicidade