IA crava resultado das equipes brasileiras pelas oitavas da Libertadores
Jogos acontecem entre terça (12) e quinta-feira (14)
- Matéria
- Mais Notícias
O jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores guarda grandes emoções para os apaixonados por futebol. Seis equipes brasileiras seguem na disputa pela Glória Eterna e dão seus primeiros passos na fase mata-mata da competição, a partir desta terça-feira (12).
Denílson crava brasileiro como favorito ao título da Libertadores: ‘Vai longe’
Fora de Campo
Conmebol anuncia local da final da Libertadores 2025
Futebol Nacional
Sem Arrascaeta na Libertadores: veja as opções do Flamengo para jogo contra o Internacional
Flamengo
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
De olho nisso, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência (IA) artificial do ‘X’, cravar os resultados das equipes brasileiras no primeiro jogo das oitavas da Libertadores. Confira.
Terça-feira (12/08)
Fortaleza x Vélez Sarsfield (ARG) - 19h
A primeira equipe brasileira a definir seu futuro na competição é o Fortaleza. Classificado em 2º lugar do Grupo E, a equipe cearense enfrenta o 1º colocado do Grupo H, Vélez Sarsfield, da Argentina. A bola rola às 19h (de Brasília), no Castelão.
Na fase de grupos, o Leão do Pici teve uma campanha menos convincente, em relação ao rival argentino, garantindo uma vaga na última rodada após a derrota do Atlético Bucaramanga, da Colômbia. O Vélez, por sua vez, liderou o Grupo H com 11 pontos e mostrou a força de seu ataque (11 gols em seis partidas).
Segundo a Inteligência Artificial, o duelo será marcado pelo equilíbrio entre as equipes. Apostando em um resultado, a Grok destacou um possível empate ou vitória magra do Fortaleza, mas ressaltou que o Vélez pode surpreender se explorar os contra-ataques.
Atlético Nacional (COL) x São Paulo - 21h30
Classificado em 1º lugar no Grupo D, que também contava com Libertad, Alianza Lima e Talleres, o São Paulo chega motivado para as oitavas de final. A equipe encara o rival histórico na competição, Atlético Nacional, às 21h30, no Atanasio Girardot, em Medellín.
O Tricolor encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo D de maneira invicta, com quatro vitórias e dois empates, e também não perde a seis jogos no Campeonato Brasileiro. Já o rival colombiano, tem um desempenho inferior na competição, mas joga em casa, onde a torcida e a altitude de Medellín podem ser favoráveis.
De acordo com a IA, o São Paulo é favorito para o duelo, devido à qualidade de seu elenco e pode voltar de Medellín com um empate com gols ou uma vitória emocionante pela Libertadores.
Quarta-feira (13/08)
Flamengo x Internacional - 21h30
Líder do Brasileirão, com 40 pontos em 18 jogos, o Flamengo muda o foco e encara o Internacional pelas oitavas de final da Libertadores. O primeiro confronto brasileiro do mata-mata da competição será às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.
Ambos terminaram a fase de grupos com 11 pontos, no entanto, o Colorado marcou o dobro de gols em relação ao rival carioca (12 a 6). Pelo critério de desempate, o Mengão se classificou em 2º lugar no Grupo C, empatado em pontos com a LDU. Já o Inter, liderou o Grupo F, que contava com Atlético Nacional, Bahia e Nacional.
A IA destacou que o clássico nacional será bastante disputado, pela Libertadores, com fortes chances de empate. Por jogar em casa, o Flamengo tem leve vantagem de sair com uma vitória apertada, mas precisa ficar atento aos contra-ataques colorados.
Quinta-feira (14/08)
Botafogo x LDU (EQU) - 19h
Atual campeão da Libertadores, o Botafogo volta ao mata-mata após se classificar em 2º lugar no Grupo A, com 12 pontos conquistados. A equipe enfrenta a LDU, líder do Grupo C, às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.
Vindo de uma goleada por 5 a 0 contra o Fortaleza, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Glorioso vai em busca do dever de casa. No entanto, a missão será vazar a sólida defesa equatoriana, que sofreu apenas quatro gols na fase de grupos da competição.
Segundo a IA, o Fogão é favorito para o jogo de ida da Libertadores, mas precisa ficar atento às dificuldades no confronto de volta, em especial a altitude de Quito. Apostando em um resultado, a Grok cravou uma vitória de dois gols de diferença para o Botafogo.
Universitário (PER) x Palmeiras - 21h30
Apesar do momento turbulento na temporada, o Palmeiras chega motivado para as oitavas de final da Libertadores. A equipe comandada por Abel Ferreira teve 100% de aproveitamento na fase de grupos, vencendo todos os seis jogos disputados, marcou 17 gols e sofreu apenas quatro. Líder do Grupo G, o Verdão encara o 2º colocado do Grupo B, Universitário do Perú, às 21h30, no Estádio Monumental de Lima.
Mesmo jogando fora de casa, a ferramenta de Inteligência Artificial apontou o Palmeiras como favorito para o confronto. De acordo com a Grok, o Verdão pode ganhar por até dois gols de diferença.
Resumo da IA na Libertadores
- Fortaleza x Vélez Sarsfield: Jogo equilibrado, com leve vantagem para o Fortaleza em casa (1-0 ou 1-1).
- Atlético Nacional x São Paulo: São Paulo favorito, possível empate com gols (1-1) ou vitória magra (1-0).
- Flamengo x Internacional: Duelo muito equilibrado, com chances de empate ou vitória apertada do Flamengo (2-1).
- Botafogo x LDU: Botafogo favorito em casa, provavelmente vitória (2-0).
- Universitário x Palmeiras: Palmeiras amplo favorito, com grande chance de vitória (2-0 ou 3-1).
- Matéria
- Mais Notícias