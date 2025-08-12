O jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores guarda grandes emoções para os apaixonados por futebol. Seis equipes brasileiras seguem na disputa pela Glória Eterna e dão seus primeiros passos na fase mata-mata da competição, a partir desta terça-feira (12).

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

De olho nisso, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência (IA) artificial do ‘X’, cravar os resultados das equipes brasileiras no primeiro jogo das oitavas da Libertadores. Confira.

Terça-feira (12/08)

Fortaleza x Vélez Sarsfield (ARG) - 19h

A primeira equipe brasileira a definir seu futuro na competição é o Fortaleza. Classificado em 2º lugar do Grupo E, a equipe cearense enfrenta o 1º colocado do Grupo H, Vélez Sarsfield, da Argentina. A bola rola às 19h (de Brasília), no Castelão.



Na fase de grupos, o Leão do Pici teve uma campanha menos convincente, em relação ao rival argentino, garantindo uma vaga na última rodada após a derrota do Atlético Bucaramanga, da Colômbia. O Vélez, por sua vez, liderou o Grupo H com 11 pontos e mostrou a força de seu ataque (11 gols em seis partidas).

Segundo a Inteligência Artificial, o duelo será marcado pelo equilíbrio entre as equipes. Apostando em um resultado, a Grok destacou um possível empate ou vitória magra do Fortaleza, mas ressaltou que o Vélez pode surpreender se explorar os contra-ataques.

Atlético Nacional (COL) x São Paulo - 21h30

Classificado em 1º lugar no Grupo D, que também contava com Libertad, Alianza Lima e Talleres, o São Paulo chega motivado para as oitavas de final. A equipe encara o rival histórico na competição, Atlético Nacional, às 21h30, no Atanasio Girardot, em Medellín.

O Tricolor encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo D de maneira invicta, com quatro vitórias e dois empates, e também não perde a seis jogos no Campeonato Brasileiro. Já o rival colombiano, tem um desempenho inferior na competição, mas joga em casa, onde a torcida e a altitude de Medellín podem ser favoráveis.

De acordo com a IA, o São Paulo é favorito para o duelo, devido à qualidade de seu elenco e pode voltar de Medellín com um empate com gols ou uma vitória emocionante pela Libertadores.

São Paulo reencontra Atlético Nacional pela Libertadores (Foto: Arquivo/Lance!)

Quarta-feira (13/08)

Flamengo x Internacional - 21h30

Líder do Brasileirão, com 40 pontos em 18 jogos, o Flamengo muda o foco e encara o Internacional pelas oitavas de final da Libertadores. O primeiro confronto brasileiro do mata-mata da competição será às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Ambos terminaram a fase de grupos com 11 pontos, no entanto, o Colorado marcou o dobro de gols em relação ao rival carioca (12 a 6). Pelo critério de desempate, o Mengão se classificou em 2º lugar no Grupo C, empatado em pontos com a LDU. Já o Inter, liderou o Grupo F, que contava com Atlético Nacional, Bahia e Nacional.

A IA destacou que o clássico nacional será bastante disputado, pela Libertadores, com fortes chances de empate. Por jogar em casa, o Flamengo tem leve vantagem de sair com uma vitória apertada, mas precisa ficar atento aos contra-ataques colorados.

Flamengo e Internacional voltam a se enfrentar pela Libertadores (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Quinta-feira (14/08)

Botafogo x LDU (EQU) - 19h

Atual campeão da Libertadores, o Botafogo volta ao mata-mata após se classificar em 2º lugar no Grupo A, com 12 pontos conquistados. A equipe enfrenta a LDU, líder do Grupo C, às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.



Vindo de uma goleada por 5 a 0 contra o Fortaleza, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Glorioso vai em busca do dever de casa. No entanto, a missão será vazar a sólida defesa equatoriana, que sofreu apenas quatro gols na fase de grupos da competição.

Segundo a IA, o Fogão é favorito para o jogo de ida da Libertadores, mas precisa ficar atento às dificuldades no confronto de volta, em especial a altitude de Quito. Apostando em um resultado, a Grok cravou uma vitória de dois gols de diferença para o Botafogo.

Universitário (PER) x Palmeiras - 21h30

Apesar do momento turbulento na temporada, o Palmeiras chega motivado para as oitavas de final da Libertadores. A equipe comandada por Abel Ferreira teve 100% de aproveitamento na fase de grupos, vencendo todos os seis jogos disputados, marcou 17 gols e sofreu apenas quatro. Líder do Grupo G, o Verdão encara o 2º colocado do Grupo B, Universitário do Perú, às 21h30, no Estádio Monumental de Lima.

Mesmo jogando fora de casa, a ferramenta de Inteligência Artificial apontou o Palmeiras como favorito para o confronto. De acordo com a Grok, o Verdão pode ganhar por até dois gols de diferença.

Palmeiras comemora gol diante do Sporting Cristal pela Libertadores (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

