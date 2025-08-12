Web aponta pior adversário para pegar na Copa do Brasil: ‘Motivos óbvios’

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil acontece nesta terça-feira (12), às 11h30, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O evento é muito aguardado pelos torcedores de clubes que estão vivos na competição, e eles elegeram os piores clubes para se enfrentar no torneio.

Clubes gigantes ainda estão vivos na Copa do Brasil e as quartas de final prometem ser eletrizantes. Podemos, inclusive, nos deparar com clássicos regionais e nacionais históricos na próxima fase da competição.

Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Athletico, Vasco, Fluminense, Cruzeiro, Bahia e Atlético-MG são os clubes vivos na Copa do Brasil. A web elegeu o clube que não quer ver no sorteio de seu clube.

Taça da Copa do Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Veja internautas escolhendo pior clube para enfrentar na Copa do Brasil

CBF sorteia hoje os confrontos das quartas de final

A CBF realiza nesta terça-feira (12), às 11h30 (de Brasília), o sorteio que define os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2025. O evento será na sede da entidade, no Rio de Janeiro, e também determinará o chaveamento até a grande decisão.

Pela primeira vez nesta edição, os clubes não serão divididos em potes, o que significa que qualquer confronto é possível. Assim, os oito classificados conhecerão não apenas seus adversários imediatos, mas também o possível caminho até o título.

O Athletico-PR é o único clube fora da Série A do Campeonato Brasileiro ainda na disputa. O Furacão chegou às quartas após eliminar Pouso Alegre, Guarany de Bagé, Brusque e São Paulo.

Além do sorteio, a CBF também realizará, mais cedo, às 10h, o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina.