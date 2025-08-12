Vidente aponta favorito para Atlético Nacional x São Paulo pela Libertadores

As oitavas de final da Libertadores começa a ser disputada nesta terça-feira (12). Na data, o São Paulo enfrenta o Atlético Nacional, na Colômbia, pelo jogo de ida do confronto. Para a ocasião, o vidente Luis Filho apontou o São Paulo como favorito para a primeira partida entre as equipes.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ao analisar a partida, o tarólogo destacou que a equipe do técnico Hérnan Crespo irá entrar bastante focada no confronto. Ele apontou que a equipe irá jogar em contra-ataques e pode ter um destaque individual de um ou mais jogadores.

Por outro lado, Luis Filho previu dificuldades para o Atlético Nacional. De acordo com a análise dele, a equipe colombiana não irá conseguir criar grandes chances de gols ao longo do confronto. Mesmo assim, o Alviverde tende a ter a pressão da posse de bola na partida.

continua após a publicidade

Em uma análise geral da partida, o vidente previu que o confronto terá altos e baixos. Ele destacou que o árbitro em campo precisará ter uma grande maturidade emocional para controlar as ações em campo.

Apesar de revelar um favoritismo para o São Paulo, Luis Filho não destacou a possibilidade de um empate. Para ele, o que vai determinar se a equipe brasileira vai vencer, ou não o confronto, será o controle emocional dos atletas em campo.

continua após a publicidade

➡️ Ex-São Paulo e Atlético-MG faz estreia na Dança dos Famosos

Atlético Nacional x São Paulo

O primeiro confronto entre as equipes, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, acontece nesta terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), na Colômbia. O Tricolor tem a vantagem de decidir a classificação dentro de casa, no Morumbis.

A partida de volta está programada para a próxima semana. O confronto decisivo está marcado para acontecer na próxima terça-feira (19), novamente às 21h30 (de Brasília).