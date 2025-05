Yamal é o único jogador de futebol seguido por astro internacional da música

O rapper norte-americano Travis Scott surpreendeu seus seguidores ao começar a seguir Lamine Yamal, atacante do Barcelona, em seu perfil oficial no Instagram. O jovem de 17 anos é, até o momento, o único jogador de futebol seguido pelo artista, conhecido por manter uma lista restrita de contas em suas redes sociais.

A interação entre os dois ocorreu após a vitória do Barcelona sobre o Real Madrid por 4 a 3 no último domingo (11), em partida válida pela 35ª rodada da La Liga. No confronto, Yamal marcou o segundo gol da equipe catalã, contribuindo para a virada após o time estar perdendo por 2 a 0.

Após a partida, imagens de Yamal e Travis Scott juntos nos bastidores do Estádio Olímpico Lluís Companys circularam nas redes sociais, indicando um encontro entre o jogador e o artista.

Com a vitória sobre o Real Madrid, o Barcelona abriu sete pontos de vantagem na liderança da La Liga, restando apenas três rodadas para o fim do campeonato . A equipe também conquistou a Supercopa da Espanha e está na final da Copa do Rei, mantendo viva a possibilidade de um triplete nacional.

Do que o Barcelona de Yamal precisa para ser campeão?

Segundo a rádio espanhola "Onda Cero", a probabilidade de conquista por parte do time blaugrana é de 99%, 15% a mais em relação ao que estava datado antes do triunfo no Olímpico de Montjuïc. Há chance grande, inclusive, de conquista já no meio desta semana.

Na quarta-feira, o Real recebe o Mallorca no Santiago Bernabéu, às 16h30 (de Brasília). Caso os comandados de Carlo Ancelotti percam o confronto, só poderão fazer no máximo seis pontos, o que automatiza o título ao Barça. Raphinha, Lamine Yamal e companhia entram em ação no mesmo horário, mas no dia seguinte, em visita ao RCDE Stadium, e só precisam de um simples triunfo para a conquista.

Se o clube da capital ficar no empate em casa, e o time catalão perder, os dois ficarão separados por seis pontos, exatamente a quantidade que estará em disputa posteriormente. Porém, o critério primário de desempate é o confronto direto, e nele, o Barcelona atropelou, 4 a 0 no turno e o 4 a 3 do domingo (11), o que totaliza 8 a 3 no agregado. Portanto, esta combinação também faz do Barcelona o campeão.

Em suma, o Real é obrigado a vencer o jogo de quarta-feira (14) para continuar com chances, e qualquer tropeço lhe tira a conquista. E a conta vai além: para ser campeão, é preciso vencer os três jogos e torcer por três derrotas ou um empate e duas derrotas do Barça no que resta do calendário. Ao Barça, um simples triunfo em qualquer um dos jogos ou duas igualdades garantem o 28º título.