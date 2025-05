Ancelotti admite incômodo com anúncio antecipado da CBF

O técnico Carlo Ancelotti confirmou o acerto com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para comandar a Seleção Brasileira até a Copa do Mundo de 2026. A declaração foi feita durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (13), às vésperas da partida contra o Mallorca, pelo Campeonato Espanhol.

O treinador reiterou o discurso do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, sobre assumir o cargo um dia após o fim de La Liga. No entanto, deu sinais claros de que preferia que o anúncio tivesse sido feito em outro momento.

– Eu estou muito feliz no Real Madrid. Se hoje não tivesse coletiva, seria um dia fantástico. Na coletiva, eu tenho que explicar coisas que não quero explicar, porque eu vestirei a camisa do Real Madrid até o dia 25 de maio. Não quero que ninguém me pergunte sobre outras coisas, porque sou técnico do Real Madrid – disparou o italiano.

Após o término da coletiva, Ancelotti não distribuiu sorrisos e demonstrou semblante fechado. Questionado sobre a ausência de confirmação por parte do clube até o momento, Carletto foi firme na resposta e reafirmou que o acerto com o órgão máximo do futebol brasileiro está mantido.

– O Real soltará o comunicado quando quiser soltar. Não tenho nenhum tipo de problema quanto a isso. Não sei como será, mas será feito, no tempo que quiserem. Já estou na Seleção Brasileira, conforme o comunicado, e o que acerto com o clube internamente é absolutamente pessoal – completou.

Carreira de Ancelotti

Carlo Ancelotti coleciona uma carreira vitoriosa como treinador, sendo o único técnico a conquistar a UEFA Champions League em cinco ocasiões — duas com o Milan (2002–03 e 2006–07) e três com o Real Madrid (2013–14, 2021–22 e 2023–24).

Além disso, faturou campeonatos nacionais nas cinco principais ligas europeias: a Serie A com o Milan (2003–04), a Premier League com o Chelsea (2009–10), a Ligue 1 com o Paris Saint-Germain (2012–13), a Bundesliga com o Bayern de Munique (2016–17) e La Liga com o Real Madrid (2021–22 e 2023–24). No comando do clube merengue, também venceu a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei, Supercopas da UEFA e Mundiais de Clubes da FIFA.