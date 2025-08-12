menu hamburguer
Galvão Bueno aponta gigante ‘favorecido pelo sistema’ na rodada do Brasileirão

Rodada 19 foi marcada por polêmicas de arbitragem

Galvão Bueno desabafa sobre Brasileirão e cita Palmeiras e Flamengo Band)
Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/08/2025
08:22
A 19° rodada do Brasileirão foi recheada de gols, com uma média de 3.1 por jogo, mas também de polêmicas de arbitragem. O lendário narrador e apresentador Galvão Bueno apontou um clube que foi 'favorecido pelo sistema'.

No domingo (10), o Palmeiras virou a partida e venceu o Ceará no Allianz Parque por 2 a 1. A partida válida pelo Brasileirão teve algumas polêmicas, e Galvão analisou um dos últimos lances do jogo: o gol anulado de Aylon que sacramentou a vitória do Verdão.

- Gente, como é que isso pode ser considerado impedimento e decidir um jogo? Não é nada contra o Palmeiras, que foi prejudicado com um lance parecido na Copa do Brasil e agora foi favorecido pelo sistema - disparou Galvão ao analisar o jogo pelo Brasileirão.

Galvão Bueno falou sobre o Brasileirão no programa &quot;Galvão e Amigos&quot; (Foto: Reprodução Band)
Galvão Bueno falou sobre o Brasileirão no programa "Galvão e Amigos" (Foto: Reprodução Band)

Veja lance anulado no jogo do Palmeiras contra o Ceará

Como foi o jogo pelo Brasileirão

O Palmeiras de Abel Ferreira foi para o jogo precisando de uma resposta no Brasileirão depois da queda para o rival Corinthians, no meio de semana, pelas oitavas da Copa do Brasil. Desfalcado do atacante Pedro Henrique, o técnico Léo Condé optou por preencher o meio-campo alvinegro.

Ter mais posse de bola poderia ser uma estratégia, mas o Palmeiras pressionou e deu pouquíssimos espaços para os visitantes. O Ceará, no 1º tempo, teve 28% de posse de bola e não registrou nenhuma finalização.

Apesar de ter a bola, o Palmeiras não conseguiu marcar na etapa inicial do Brasileirão. Assim, os times foram para o intervalo com um 0 a 0 no placar.

Os gols apareceram na volta para o 2º tempo. Galeano recebeu pela direita e ajeitou para Lourenço, que acertou um chute de rara felicidade e abriu o placar. O Alvinegro teve chance de ampliar com Pedro Raul, em contra-ataque, mas Weverton defendeu.

A reação do Palmeiras teve início com um pênalti por toque de mão. Flaco López converteu e empatou o jogo. Pouco depois, Maurício recebeu na direita e encontrou Vitor Roque, que virou o embate para o Alviverde. Vitória no Brasileirão!

O Ceará chegou a marcar novamente com Aylon, mas o lance foi anulado por impedimento. Assim, o Alviverde voltou a vencer e reduziu a distância para o líder Flamengo, que tem 40 pontos e possui um jogo a menos no Brasileirão.

