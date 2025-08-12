Felipe Melo vê final brasileira na Libertadores e aponta campeão: ‘Complicado’

Dois meses após o encerramento da fase de grupos da Libertadores, as equipes brasileiras se preparam para os confrontos eliminatórios pelas oitavas de final. Seis clubes nacionais seguem na disputa para chegar ao topo do continente sul-americano: Flamengo, Palmeiras, Botafogo, São Paulo, Internacional e Fortaleza.

As últimas edições da Libertadores ficaram marcadas pela soberania das equipes brasileiras. Nos últimos seis anos, pelo menos um time nacional esteve presente na final da competição, sendo quatro delas disputadas entre equipes do Brasil.

Diante do momento hegemônico das equipes brasileiras na competição, o comentarista e ex-jogador Felipe Melo revelou suas expectativas para a grande final desta edição da Libertadores. Segundo ele, Palmeiras, Flamengo e Botafogo estão entre os favoritos.

- Falar quem vai bater campeão é muito complicado. Para mim, Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Acho que teremos mais uma final brasileira e se tiver que falar quem vai ser o campeão, eu diria hoje, pelo que está acontecendo, o Flamengo. Acho que quem passa de Flamengo x Internacional bate na final - comentou Felipe Melo.

Tricampeão da Libertadores, Felipe Melo conhece o caminho para a Glória Eterna. O jogador participou de três das últimas seis finais da competição, duas pelo Palmeiras (2020 e 2021) e uma pelo Fluminense (2023).

Felipe Melo se despede do Palmeiras com duas Libertadores (Foto: Divulgação/Palmeiras)

Conmebol anuncia local da final da Libertadores 2025

A Conmebol definiu que o estádio Monumental de Lima, no Peru, vai sediar a final da Libertadores 2025. A decisão do torneio vai ser no mesmo palco que recebeu o confronto entre Flamengo e River Plate na final de 2019, quando o Rubro-negro venceu por 2 a 1 de virada e se consagrou bicampeão da América.

Inaugurado em 2000, o Monumental é o maior estádio do Peru, com capacidade para pouco mais de 80 mil torcedores. Em abril, a entidade já havia definido que Lima seria a cidade-sede, mas apenas agora oficializou o estádio.

Datas da Copa Libertadores 2025