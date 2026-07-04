Antes de decisão na Copa, brasileiros se unem pelo Paraguai: 'Juntos' Paraguai é a seleção com mais jogadores do Brasileirão na Copa

Neste sábado (4), o Paraguai enfrenta a França de Mbappé e companhia, no segundo duelo das oitavas de final da Copa do Mundo. A bola rola às 18h (de Brasília), mas os brasileiros já estão se unindo nas redes para "alentar" a equipe paraguaia.

➡️ Paraguai vê trunfo para enfrentar a França e faz mistério antes de decisão na Copa do Mundo

Confira o apoio da torcida brasileira aos paraguaios:

Bobadilla briga por titularidade no Paraguai no Mundial. (Foto: Reprodução/Instagram/@damibobadilla_8)

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Retranca histórica?

Segundo o jornal "L'Équipe", da França, o time paraguaio comandado pelo treinador Gustavo Alfaro irá à campo com a formação 5-4-1, um esquema extremamente retrancado. Na fase de 16 avos de final, o Paraguai eliminou a Alemanha, uma das favoritas da competição após uma excelente atuação na última Eurocopa.

Clima ajudando?

Nos bastidores paraguaios, o calor intenso é tratado como possível aliado. A avaliação é que a Albirroja pode se adaptar melhor ao cenário desgastante de Filadélfia do que a França, menos acostumada a atuar em condições tão extremas.

continua após a publicidade

➡️França x Paraguai tem previsão de calor extremo em cidade sob alerta

A ideia é transformar o jogo em um confronto incômodo para os franceses. A expectativa é de que o Paraguai aposte em intensidade, contato físico e muita disputa para tentar tirar a França da zona de conforto.