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Antes de decisão na Copa, brasileiros se unem pelo Paraguai: 'Juntos'

Paraguai é a seleção com mais jogadores do Brasileirão na Copa

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
04/07/2026 14:21
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Gustavo Gómez comemora classificação do Paraguai sobre a a Alemanha na Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
Gustavo Gómez comemora classificação do Paraguai sobre a a Alemanha na Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Neste sábado (4), o Paraguai enfrenta a França de Mbappé e companhia, no segundo duelo das oitavas de final da Copa do Mundo. A bola rola às 18h (de Brasília), mas os brasileiros já estão se unindo nas redes para "alentar" a equipe paraguaia.

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    Bobadilla briga por titularidade no Paraguai no Mundial. (Foto: Reprodução/Instagram/@damibobadilla_8)

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    Retranca histórica?

    Segundo o jornal "L'Équipe", da França, o time paraguaio comandado pelo treinador Gustavo Alfaro irá à campo com a formação 5-4-1, um esquema extremamente retrancado. Na fase de 16 avos de final, o Paraguai eliminou a Alemanha, uma das favoritas da competição após uma excelente atuação na última Eurocopa.

    Clima ajudando?

    Nos bastidores paraguaios, o calor intenso é tratado como possível aliado. A avaliação é que a Albirroja pode se adaptar melhor ao cenário desgastante de Filadélfia do que a França, menos acostumada a atuar em condições tão extremas.

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    ➡️França x Paraguai tem previsão de calor extremo em cidade sob alerta

    A ideia é transformar o jogo em um confronto incômodo para os franceses. A expectativa é de que o Paraguai aposte em intensidade, contato físico e muita disputa para tentar tirar a França da zona de conforto.

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