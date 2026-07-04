Antes de decisão na Copa, brasileiros se unem pelo Paraguai: 'Juntos'
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Neste sábado (4), o Paraguai enfrenta a França de Mbappé e companhia, no segundo duelo das oitavas de final da Copa do Mundo. A bola rola às 18h (de Brasília), mas os brasileiros já estão se unindo nas redes para "alentar" a equipe paraguaia.
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Retranca histórica?
Segundo o jornal "L'Équipe", da França, o time paraguaio comandado pelo treinador Gustavo Alfaro irá à campo com a formação 5-4-1, um esquema extremamente retrancado. Na fase de 16 avos de final, o Paraguai eliminou a Alemanha, uma das favoritas da competição após uma excelente atuação na última Eurocopa.
Clima ajudando?
Nos bastidores paraguaios, o calor intenso é tratado como possível aliado. A avaliação é que a Albirroja pode se adaptar melhor ao cenário desgastante de Filadélfia do que a França, menos acostumada a atuar em condições tão extremas.
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A ideia é transformar o jogo em um confronto incômodo para os franceses. A expectativa é de que o Paraguai aposte em intensidade, contato físico e muita disputa para tentar tirar a França da zona de conforto.
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