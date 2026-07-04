Flamengo denuncia injúria racial contra Bruno Henrique por torcedores do River Plate Jogador foi alvo de manifestações discriminatórias em Portugal

O Flamengo denunciou publicamente casos de injúria racial contra o atacante Bruno Henrique, praticados por torcedores do River Plate durante e após o amistoso entre as equipes, disputado nesta sexta-feira (3), no Estádio Algarve, em Portugal. Segundo o clube, o jogador foi alvo de manifestações discriminatórias ao longo do jogo e após o apito final, os ataques se intensificaram nas redes sociais, onde o jogador passou a receber um grande volume de comentários e mensagens de cunho racista.

O Flamengo também manifestou solidariedade a Bruno Henrique e reforçou seu compromisso no combate ao racismo. Confira a nota oficial:

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Flamengo emite nota de repúdio à injúrias raciais sofridas por Bruno Henrique

"O Clube de Regatas do Flamengo vem a público repudiar, com absoluta indignação, os atos de racismo cometidos contra o atacante Bruno Henrique por integrantes da torcida do River Plate após o gol marcado na partida desta sexta-feira (3), no Estádio Algarve, em Portugal.

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Durante o jogo, o atleta foi alvo de manifestações discriminatórias por parte de torcedores da equipe argentina. Após o apito final, os ataques se intensificaram nas redes sociais, onde passou a receber um grande volume de comentários e mensagens de cunho racista.

O Flamengo manifesta total solidariedade e apoio a Bruno Henrique, um dos maiores ídolos da história do clube. Não há espaço para qualquer forma de preconceito dentro ou fora dos estádios.

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O combate ao racismo é um compromisso permanente do Flamengo. O enfrentamento à discriminação integra o Estatuto Social do clube, que passou por sucessivos avanços, incluindo, em 2025, a ampliação das sanções para qualquer prática ou incentivo à discriminação. Além disso, o clube desenvolve ações permanentes de conscientização e letramento racial, especialmente nas categorias de base, por meio de campanhas institucionais, projetos de formação e parcerias com instituições como CUFA, ID_BR e MUHCAB.

O racismo é crime e não pode ser naturalizado nem tratado com tolerância. O Flamengo seguirá atuando de forma firme no combate a toda forma de discriminação e reforça que vítimas ou testemunhas devem denunciar os casos às autoridades competentes. No Brasil, as denúncias podem ser feitas por meio do Disque 100 e das delegacias de polícia. Respeito, igualdade e dignidade humana são valores inegociáveis."

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Torcedores do River Plate respodem provocação de BH com ofensas raciais

Ao balançar as redes no empate por 2 a 2 com o River Plate, Bruno Henrique provocou os torcedores argentinos. O atacante levantou a camisa na altura das costas para exibir a tatuagem em homenagem ao título da Libertadores de 2019, conquistado pelo Flamengo justamente sobre o River Plate em Lima.

⚽Veja os gols de River Plate x Flamengo: Bruno Henrique e Pedro marcam

A comemoração gerou reação da torcida argentina presente no Estádio Algarve e, segundo o Flamengo, foi seguida por manifestações racistas durante e após a partida.

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