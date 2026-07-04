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Fala de Messi após classificação da Argentina repercute: 'Foram soberbos'

Argentinos se classificaram na última sexta-feira (3)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 06:40
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Lionel Messi em ação durante a classificação da Argentina em cima de Cabo Verde na Copa do Mundo
Lionel Messi em ação durante a classificação da Argentina em cima de Cabo Verde na Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Argentina e Cabo Verde se enfrentaram, na noite desta sexta-feira (3), em jogo válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo. No sufoco, os hermanos passaram de fase na prorrogação, e durante uma coletiva Lionel Messi respondeu uma pergunta sobre o sufoco que a seleção argentina sofreu durante a partida.

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    — Muito difícil. Vimos o que eles fizeram contra Espanha, Uruguai... Fizemos o mais difícil, que era encontrar o primeiro gol. Demoramos para encontrar nosso jogo. Perdemos a bola, fomos colocados para trás não pressionamos bem. Eles nos machucaram com suas armas. Sabíamos que seria difícil. Isso é mata-mata, ninguém te dá nada de graça. Essa Copa mostra que todas as partidas serão difíceis. Temos que estar sempre buscando o resultado. O importante é descansar e tirar coisas positivas do jogo, mas também corrigir as coisas erradas, porque foram muitas coisas erradas que fizemos — afirmou.

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    Nas redes sociais, torcedores acusaram o jogador de estar mentindo, pois, a seleção argentina aparentou ter feito o gol e se garantido - subestimando Cabo Verde. Veja a repercussão:

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    • Como foi Argentina x Cabo Verde?

    Texto de: João Brandão.

    Em um primeiro tempo de domínio da Argentina sobre Cabo Verde, Messi teve a primeira boa chance no início do jogo ao ser acionado pelo lado esquerdo da área, bater cruzado, mas pela linha de fundo. Em uma falta da entrada da área, o camisa 10 cobrou por cima da barreira rival, mas Vozinha fez uma defesa tranquila. E aos 28 minutos, Messi recebeu um lançamento longo de Lisandro Martínez na área, dominou e bateu de perna esquerda para estufar as redes. Nos minutos finais, Enzo Fernández quase ampliou após aproveitar uma bola na entrada da área e chutar para uma grande intervenção de Vozinha.

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    No segundo tempo, Cabo Verde voltou melhor do que a Argentina em busca do empate. Na primeira chance, Deroy Duarte aproveitou uma rebatida da defesa sul-americana e chutou rasteiro para defesa de Dibu. E aos 13 minutos, Duarte recebeu uma bola de Ryan Mendes pelo lado direito da área, bateu cruzado e balançou as redes para igualar o marcador. A Albiceleste respondeu com Messi tabelando com Lautaro Martínez, saindo na cara do gol e finalizando para grande defesa de Vozinha. E em uma cobrança de falta, o camisa 10 aproveitou um momento em que o goleiro cabo-verdiano terminava de arrumar a barreira para finalizar, mas Vozinha fez outra grande intervenção. Nos acréscimos, Messi teve a chance de dar a vitória para a Argentina com uma cobrança de falta rasteira, mas Vozinha defendeu de manchete.

    Romero cabeceia para o estufar as redes e classificar a Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo
    Romero cabeceia para o estufar as redes e classificar a Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo (Foto: Megan Briggs/AFP)

    Na prorrogação, a Argentina ampliou o marcador sobre Cabo Verde aos dois minutos da etapa inicial. Em cobrança de escanteio de Messi, Mac Allister desviou, Lisandro Martínez dominou e chutou com força para estufar as redes. Mas aos 12 minutos, Sidny Cabral recebeu uma virada de bola para o lado esquerdo, driblou Mac Allister e soltou um balaço de fora da área para marcar um golaço e empatar o duelo. Nos acréscimos, Messi recebeu um passe na área e chutou de primeira, mas Vozinha fez uma grande defesa.

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    No segundo tempo da prorrogação, a Argentina voltou à frente do placar em nova cobrança de escanteio de Messi na cabeça de Cuti Romero, que estufou as redes e recolocou a Albiceleste na frente aos cinco minutos. Cabo Verde teve uma grande chance de empatar em uma cobrança de falta de Sidny Cabral, mas Dibu Martínez fez grande defesa para impedir um novo empate.

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