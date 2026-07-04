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França x Paraguai já teve goleada e momento histórico na Copa do Mundo; relembre

Seleções se enfrentam neste sábado (3) por uma vaga nas quartas de final

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 10:53
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Didier Deschamps, atual técnico da França, domina a bola em jogo contra o Paraguai em 1998
Didier Deschamps, atual técnico da França, em jogo contra o Paraguai em 1998 (Foto: Divulgação/Federação Francesa de Futebol)

Os franceses têm ótimos motivos para chegarem confiantes em busca da classificação às quartas de final da Copa do Mundo. Adversário deste sábado (3), na Filadélfia, às 18h (de Brasília), o Paraguai cruzou o caminho da França duas vezes na história do Mundial e levou a pior.

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    Em busca do tricampeonato (conquistou em 1998 e 2018), a França registrou sua maior goleada em um jogo de Copa do Mundo em cima dos paraguaios. Foi na edição de 1958, quando um 7 a 3 impressionou pela atuação do craque Just Fontaine, autor de três gols.

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    Às vésperas da partida no Mundial da Suécia, o astro da equipe teve um grande problema. Sua única chuteira rasgou, e ele precisou utilizar um par emprestado por Stephane Bruey, outro atacante da França. Naquela edição, os europeus caíram na semifinal para o Brasil, que conquistaria seu primeiro título.

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    • História da Copa do Mundo

    O segundo encontro entre França e Paraguai foi mais emocionante. Aconteceu na Copa de 1998, na fase de oitavas de final, com os franceses vencendo pelo placar de 1 a 0 em um marco histórico na competição.

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    O único gol do jogo saiu somente aos 114 minutos, ma prorrogação, com o zagueiro Laurent Blanc. Aquele foi o primeiro do chamado "Gol de Ouro", que classificava a equipe que marcasse primeiro na prorrogação – tal modelo de classificação, no entanto, durou apenas até a Copa de 2002.

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    Favoritismo e consagração

    Desta vez, França e Paraguai chegam para um confronto marcado por roteiros bem diferentes. Enquanto os europeus ostentam o posto de favoritos ao título da edição, fazendo campanha impecável e mostrando a força do elenco comandado por Didier Deschamps, do outro lado, a "Albirroja", que eliminou a poderosa Alemanha na primeira fase de mata-mata, se permite sonhar.

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